Qué ver del 10 al 16 de abril en Netflix, Prime Video, Disney+, Movistar Plus+ y HBO Max

El mes de abril no está siendo muy pródigo en estrenos potentes. La Semana Santa de por medio suele frenar bastante a las plataformas para poner fecha a sus proyectos más deseados. Así que, aunque llegan títulos fuertes, es verdad que no es de las mejores semanas del mes. Sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos y a dónde vamos, ya que la semana siguiente llegan estrenos potentes.

Pese a ello, hemos conseguido seleccionar 5 títulos importantes para ver esta semana. Por ejemplo tenemos las despedidas de dos series de comedia muy diferentes pero muy queridas por el público. Estamos hablando de ‘El Pueblo‘ y de ‘La maravillosa Sra. Maisel’, ambas afrontando su última temporada.

También llega una nueva película español a Netflix, con Belén Rueda como protagonista; y una oferta de terror tan interesante como ‘Nop’, lo último de Jordan Peele. Una semana tranquila. La calma que precede a la tempestad. Estos son los cinco estrenos semanales que os traemos.

Estrenos en Netflix

14 de abril: ‘Fenómenas’ (PELÍCULA)

A finales de los años 90, Sagrario, Paz, Gloria, y el padre Girón, forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales: el grupo Hepta. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Pero lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas. Y solo juntos podrán resolverlo.

Proyectos españoles siempre son bienvenidos. Aunque muchas veces no tengan el éxito deseando dentro de nuestras fronteras, siempre tienen una nueva vida en otros países. Célebre es el caso de ‘Entrevías’, una de las series más vistas internacionalmente gracias a Netflix. Así que siempre es de celebrar que lleguen ficciones hechas en nuestro país. Este mes de abril habrá varios estrenos españoles y, entre ellos, destacamos ‘Fenómenas’ esta semana.

Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba son los protagonistas de esta comedia paranormal dirigida por Carlos Theron. Y el director es un buen activo, ya que en su curriculum cuenta con comedias como ‘Operación Camarón’ o ‘Es por tu bien’. Si a eso le sumamos un reparto que siempre cumple, podemos estar ante un pequeño éxito para la plataforma.

Estrenos en Prime Video

14 de abril: ‘El Pueblo’ Temporada 4 y Final (SERIE)

Un grupo de urbanitas huyen de la ciudad por diferentes motivos: crisis existencial, económica, necesidad de aire fresco, búsqueda de la paz, inspiración para componer… La intención de estos extraños es asentarse en un pueblo abandonado y comenzar desde cero sus vidas, pero cuando llegan descubren que todavía hay algunos vecinos: gente rural con una forma muy diferente de ver la vida.

“Efectivamente, no vamos a hacer más temporadas de ‘El pueblo’. La cuarta, que estará cerca de estrenarse, será la última. Ha quedado de lujo y con un final tan apoteósico que hemos decidido dejarla así”. Esas fueron las palabras de Alberto Caballero para anunciar el final de una serie que ha ido ganando adeptos según han ido avanzando las temporadas. Comenzó en 2019 y termina con esta cuarta temporada una comedia muy en la línea de otros proyectos de los hermanos Caballero como ‘La que se avecina’.

Carlos Areces, María Hervás, Daniel Pérez Prada, Ruth Díaz, Santi Millán, Ingrid Rubio, Raúl Fernández de Pablo, Empar Ferrer, Ángel Jodrá, Vicente Gil, Javier Losán, Helena Lanza… solo son algunos de los nombres de los protagonistas de la serie. Se despide desde Prime Video y, según su creador, va a ser un final perfecto. Eso esperamos, porque a lo largo de estos años, les hemos cogido mucho cariño a sus personajes. Casi como si hubiéramos vivido en ese pueblo.

14 de abril: ‘La Maravillosa Sra. Maisel’ Temporada 5 y Final (SERIE)

Midge se encuentra más cerca que nunca del éxito que ha soñado, solo para descubrir que más cerca que nunca es todavía demasiado lejos.

La serie creada por Amy Sherman-Palladino ya avisó de que no querrían continuar la serie de forma indefinida. Ha sido una de las grandes tapadas de los últimos años. Aunque empezó de manera muy silenciosa, fue haciéndose un hueco según avanzaban las temporadas. De hecho, no solo se ha convertido en uno de los estandartes de Prime Video, sino que además ha ganado multitud de premios por el camino.

«No queremos excedernos en el tiempo. Midge tiene un viaje que tiene que hacer. Es la lucha lo que es divertido [a diferencia de], ‘Estoy sentada en un ático y soy muy rica y tengo un montón de chihuahuas’. Sabemos emocionalmente dónde queremos que acabe y en qué punto queremos cortarla«. Eso afirmó Sherman-Palladino hablando sobre el recorrido de la serie.

Rachel Brosnahan y Alex Borstein, Michael Zegen, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Stephanie Hsu, Kevin Pollack y Caroline Aaron volverán al reparto. Al igual que Luke Kirby y Jane Lynch.

Estrenos en Movistar Plus+

14 de abril: ‘NOP’ (PELÍCULA)

Dos rancheros de un remoto pueblo del interior de California hacen un descubrimiento tan insólito como escalofriante.

Jordan Peele es uno de los grandes creadores de los últimos años, con una personalidad propia y que ha conseguido generarse un gran nombre en el mundo del terror. ‘Déjame Salir’ o ‘Nosotros’ son dos grandes ejemplos. Y ‘Nop’ es su tercer largometraje. Aunque quizá el que más críticas mixtas recibió. Porque la propuesta es compleja y extraña. Y de la que es mejor no saber mucho antes de verla.

‘Nop’ es un auténtico viaje surrealista. Protagonizada por Daniel Kaluuya y Keke Palmer, Peele sigue radiografiando a la sociedad norteamericana y su racismo inherente, pero aquí con un giro sorprendente. Hay momentos de auténtico terror y el director siempre deja planos para el recuerdo. Pero hay que avisar de algo: o te gusta, o lo detestas. Con ‘Nop’ no hay término medio.

Estrenos en Apple TV Plus

14 de abril: ‘Lo último que me dijo’ (MINISERIE)

Una mujer debe forjar una relación con su hijastra adolescente para encontrar a su marido, que ha desaparecido misteriosamente.

Nueva miniserie de Apple y, esta vez, basada en la novela de misterio de Laura Dave. ‘Lo último que me dijo’ fue publicada en 2021 y se convirtió instantáneamente en el número uno en ventas del New York Times, estando 48 semanas en la lista de los más vendidos del NYT. Era cuestión de tiempo de que alguna plataforma se fijara en ella para darle una oportunidad audiovisual. En este caso ha sido AppleTV Plus, que siempre entrega productos de gran calidad.

Protagonizada por Jennifer Garner y Nikolaj Coster-Waldau, esta miniserie de 7 capítulos puede ser uno de los estrenos más interesantes de la plataforma. Desde Apple buscan continuamente un éxito que les acerque al gran público y, desde ‘Ted Lasso’, no acaban de dar con la técnica la perfecta para ello. Pero Jennifer Garner es siempre un SÍ, así que… ¿podría ser este el proyecto que tanto anhela Apple?