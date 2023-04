Este es el verdadero estado de Concha Velasco tras saltar las alarmas por su salud

Concha Velasco no se encuentra en su mejor momento después de que su familia prácticamente le obligara a abandonar los escenarios. La actriz se encuentra en una residencia de la Comunidad de Madrid desde principios de 2022 y desde hace meses son muchas las alarmantes publicaciones que preocupan sobre su estado de salud. Asimismo, el pasado mes de diciembre era ingresada en un hospital.

Primero fue Susana Urribarri quien hizo saltar las alarmas sobre el estado de salud de Concha Velasco. «Te quiero, mi Concha Velasco. Eres fuerte y todos te queremos. Gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora», escribió la representante de Ana Obregón en sus redes sociales. A su vez, Silvia Jato publicaba: «Todo mi cariño para esta Grande de España. Espero que se ponga buena… Un beso enorme para Concha».

Pero estas no han sido las únicas que ha preocupado con sus declaraciones sobre Concha Velasco. El pianista Pablo Sebastián, con quien trabajó la artista en ‘Cine de Barrio’, declaró: «Se quedó chiquitita, tiene problemas de movilidad. Yo me acuerdo del día que fui, me dijo que la ayudara, porque estaba sentada viendo la tele y para recostarla tuve que cogerla con cuidado de que no se cayera y ponerla en la cama, ella solita no podía. No se sostiene bien y va en silla de ruedas».

El hijo de la actriz, Manuel Velasco, actualiza su estado

Ante estas alarmantes publicaciones y las últimas noticias sobre los recientes ingresos hospitalarios de la actriz, la mirada estaba puesta sobre ella. No obstante, Manuel Velasco, hijo de la actriz, ha sido el encargado de aclarar a la revista Diez Minutos cómo se encuentra su madre. «Está estable, controlada y muy bien cuidada», ha asegurado con el objetivo de que cesen las especulaciones.

Además, desde el citado medio manifiestan que es incierto que Concha Velasco esté disgustada con su hermano Manolo por no ir a visitarla tal y como aseguró el coreógrafo Giorgio Aresu. Actualmente, las visitas, gestionadas por sus hijos para no cansarla, es la única forma que existe para ponerse en contacto con la actriz dado que ya no dispondría de teléfono móvil.