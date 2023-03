Un colaborador de Nuria Roca dice exactamente lo que oyes sobre Bertín Osborne

Berni Barrachina, colaborador de Nuria Roca, se mostró indignado con el polémico vídeo de Bertín Osborne en el que insulta a una profesora por no querer celebrar el Día del Padre.

Este domingo, 19 de marzo, en el programa de Nuria Roca analizaban el polémico vídeo que Bertín Osborne compartió en su Instagram en el que insultaba a una profesora andaluza por querer cambiar el Día del Padre por el Día de la persona especial. Así lo explicaba ella misma en un audio que envió al grupo de WhatsApp que tiene con los padres: «Hay muchos tipos de familias… monoparentales, familias en las que hay dos mamás… entonces lo que vamos a celebrar es el Día de la persona especial».

El cantante no tardaba en mostrar su indignación en las redes sociales con esta idea. Pero lo hacía de una manera muy desafortunada, cargando duramente e incluso con insultos, hacia esta profesora de Jerez. «Vamos a ver, estoy que me subo por las paredes. Me acaban de mandar un audio de… iba a decir una señora… de una tía que por lo visto es profesora en un colegio de Jerez. Lamentablemente, tiene que ser de Jerez… donde le dice a sus alumnos que no se puede celebrar el día del padre porque ya las familias españolas son de otra manera», empieza diciendo antes de proferir una sarta de insultos.

«Pero vamos a ver, ¿quién es esta loca? ¿De qué manicomio se ha escapado? ¿Qué no se puede celebrar el día del padre? Pues cuando sea el día de la madre, que será: ¿la madre con bigote o qué coño va a celebrar esta?», se pregunta Bertín Osborne, muy enfadado, y pidiendo a los padres de los niños que los saquen «del colegio cagando leches».

Berni Barrachina, contra Bertín Osborne en ‘La Roca’

Berni Barrachina sobre las palabras de Bertín: «Esa España antigua no me representa»

Sobre toda esta polémica hablaban este domingo, precisamente coincidiendo con el Día del Padre, en ‘La Roca’. Y el más crítico con las palabras del presentador era Berni Barrachina, quien ha asegurado que «me pongo a la defensiva cuando escucho las opiniones de Bertín Osborne». «Porque creo que no son afortunadas», apostillaba Nuria Roca.

«Yo escucho a Bertín Osborne diciendo estupideces y barbaridades y ahora me pongo en el sentido contrario: ¡fuera el día del padre!», comentaba indignado el colaborador. Para él, el cantante «representa una España muy antigua, que esa no me representa», sentenciaba Berni Barrachina.