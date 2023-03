Toñi Moreno se pronuncia así sobre su salida del armario y Laura Pausini tiene mucho que ver

Toñi Moreno ha agradecido públicamente a Laura Pausini que le diera el empujón que necesitaba para hablar, por fin, de su orientación sexual. «Me quité treinta kilos», reconoce

Toñi Moreno está atravesando una de las mejores etapas de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Feliz mamá de una niña llamada Lola, conduce las tardes de los domingos ‘Plan de Tarde’, su nuevo programa en La 1 de TVE tras años vinculada a Mediaset. Será este domingo, 12 de marzo, cuando la presentadora entreviste a Laura Pausini en su programa. Sin embargo, unas horas antes, la andaluza ha publicado un post en Instagram de lo más significativo.

En él, Toñi Moreno habla del día en que, la cantante italiana, la «sacó del armario». Un gesto que, con el paso del tiempo, ha agradecido, pues le dio el impulso que necesitaba para hablar de su orientación sexual. Así lo ha reconocido ella misma en la citada publicación: «Casi cinco años de aquella entrevista donde supuestamente ‘me sacó del armario'».

«Laura Pausini me ayudo a liberarme de un miedo absurdo. Temía no ser aceptada», reconoce Toñi

Tal y como ha recordado la presentadora, «esa noche consiguió mi teléfono y me pidió disculpas porque dio por sabido un secreto a voces. Yo en aquel momento no fui consciente del alcance que iba a tener esa anécdota en mi vida. En la entrevista que veréis mañana en RTVE, básicamente le doy las gracias a Laura Pausini porque, su ingenuidad y su naturalidad me ayudó a liberarme de un miedo absurdo. Me quitó de golpe treinta kilos de encima. Nunca me escondí, pero temía no ser aceptada, lo de siempre. A veces eres tú, tú propio armario».

«Años después me he encontrado a la misma adolescente que ganó el Festival de San Remo con tan solo 18 años. Con los mismos miedos y la misma ilusión. Será eso de que los miedos nos hacen ser más humildes y no perdernos en los egos, aunque a veces creamos tocar las estrellas. Gracias, siempre en mi corazón», ha concluido Toñi Moreno, quien acompaña el texto con una tierna fotografía de las dos juntas.

Hace unas semanas, la periodista se sinceró con Bertín Osborne, al que confesaba que, a punto de cumplir los 50 años, ha tomado de determinación de pasar por el quirófano para someterse a una operación estética. «Voy a operarme los pechos. Yo no le di el pecho a la niña porque no me encontraba muy bien de la cabeza. Pensé que los pechos volvían a su sitio, pero negativo… Yo me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y yo pensaba ‘uy, las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y qué grandes’. Tengo las mismas. Esto hay que arreglarlo», reconoció.