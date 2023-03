Lo que se ha escuchado decir a Kiko Matamoros sobre su futuro inminente en ‘Sálvame’

Kiko Matamoros ha dejado caer que podría ascender en ‘Sálvame’ y probar suerte en otro cometido inédito hasta ahora.

El pasado viernes, Carmen Alcayde accedía a sentarse en el polígrafo de ‘Viernes Deluxe’ para aclarar si había algo entre ella y Canales Rivera. Pero además, la colaboradora respondía a otra pregunta que hacía saltar por los aires su relación con sus compañeros al asegurar que los consideraba «juguetes rotos». Algo que ha vuelto a enfrentarle a Kiko Matamoros o Belén Esteban este martes en ‘Sálvame‘.

Y es que uno de los más críticos con Carmen Alcayde ha sido Kiko Matamoros. El colaborador no ha dudado en sentenciar que su compañera lo que está es frustrada por no poder trabajar como presentadora.

Al escuchar a su compañero, Carmen Alcayde le decía a su compañero que ella no tenía ningún problema en ser colaboradora. «Cuando presentaba también colaboraba en los debates de ‘Gran Hermano’ y disfrutaba mucho», empezaba a defenderse ella. Al ver que Kiko Matamoros insistía en decir que estaba frustrada por no ser presentadora como Adela González o Terelu Campos, Alcayde le espetaba que «tú ni siquiera has presentado».

«Ni falta que me hace. Vamos, encima…», le respondía Kiko Matamoros. Pero lejos de quedarse ahí, el colaborador daba la campanada al hacer un anuncio de lo que estaba por venir y que podría suponer un antes y un después en el programa. «Fíjate lo que te digo. Te voy a avanzar una cosita. Cuidado, que igual voy un poquito más arriba de presentar este programa. Todavía no puedo hablar, pero quizá un escaloncito más que un presentador…», soltaba él.

«¿Vas a ser director?», le preguntaba Carmen Alcayde sorprendida y lamentándose de que entonces ella se quedaría sin ir ese día al programa. «Lo que me faltaba, que Kiko Matamoros sea mi director», soltaba entonces sin ningún pudor Belén Esteban. «Contigo contaré, con ella no», le advertía Matamoros a su compañera por lo bajo después de haber tenido una fuerte discusión al comienzo de la tarde.

Por su parte, Adela González bromeaba entonces con lo que podría significar tener a Kiko Matamoros dándoles orden desde el pinganillo. «Ya veremos quién presenta cuando yo dirija», le espetaba entonces el colaborador.

De este modo, Kiko Matamoros podría seguir los pasos de Carmen Borrego, que ya se encargó de dirigir ‘Sálvame’ el pasado 2 de enero en lo que fue el primer programa del año y que se convirtió sin duda en uno de los temas a tratar del programa de La fábrica de la tele durante semanas. ¿Veremos a Kiko Matamoros dirigiendo el programa algún día?