La «bomba» de Rafa Mora en ‘Sálvame’ le acarrea una avalancha de críticas: «Ridículo, inútil»

Rafa Mora se presentaba en ‘Sálvame’ para dar una bomba sobre Anabel Pantoja y sus compañeros se reían de su información.

‘Sálvame‘ arrancaba este lunes con Adela González, Terelu Campos y todos los colaboradores vestidos de superhéroes tras el fin de semana de carnaval que han disfrutado Anabel Pantoja y Belén Esteban. Lo hacían para cebar que había alguien que sabía un secreto sobre el fin de semana de la ex-colaboradora de ‘Sálvame’ que podría dar mucho que hablar. Ese alguien era Rafa Mora.

Tal y como iban cebando en ‘Sálvame’ a lo largo de la tarde, todo apuntaba a que Anabel Pantoja podría haber tenido algo con un chico de su pasado. Finalmente eran las 18 horas cuando hacía su aparición Rafa Mora, que llegaba al programa directamente desde Valencia tras haber disfrutado de Las Fallas en su tierra natal.

Así, Rafa Mora se subía al pulpillo para dar la información que había recibido. «El sábado es el día de carnaval y del desfile de las carrozas. Anabel estuvo durante toda la tarde pendiente y encima de su amiga Belén Esteban para que estuviese lo más a gusto posible hasta que se reencontró con alguien. En ese momento, su centro de atención dejó de ser Belén para ser un chico», empezaba explicando Rafa.

«Un chico que tenía pareja pero que en ese momento su pareja no estaba con él. Anabel durante un rato dejó a Belén de lado para centrar su atención en un chico y durante un tiempo Anabel desapareció», proseguía relatando Rafa Mora. Algo que Belén Esteban negaba. «Me gustaría saber qué chico es porque te estás equivocando», le replicaba ella.

«¿Pero es anónimo o es conocido el chico?», se preguntaba Kiko Matamoros. «Bueno el chico tiene pareja y yo no le voy a meter en un lío porque él al final no tiene porque salir salpicado de esa historia. Belén y Anabel le conocían, yo también y quizás tu también», contestaba Rafa Mora sin querer revelar la identidad de ese chico y dejando entrever que habría un presunto encuentro entre Anabel y ese chico.

Mientras Belén Esteban negaba que ella dejara de ver a Anabel Pantoja y se preocupara por qué había desaparecido; Gema López tomaba la palabra para desmontar la bomba de Rafa Mora. «¿Pero la noticia cuál es que dejó tirada a Belén o que se enrolló con uno?», le preguntaba la colaboradora. «La noticia es que Anabel ya ha olvidado a Yulen, que Anabel se va con un chico presuntamente que tiene pareja y al que todavía no ha olvidado», respondía Rafa.

Gema López desmonta a Rafa: «¿Pero qué mierda de noticia es esa?»

«Estamos hablando del Negro», sostenía entonces Kiko Matamoros aludiendo a Omar Sánchez, el ex de Anabel después de que Marina, su novia actual desmintiera que eso hubiera sucedido. «Yo no he dicho el nombre de Omar», insistía Rafa Mora. «¿Pero por qué proteges al chico que es el que tiene pareja y señalas a Anabel que está soltera?», le recriminaba Gema López. «Pues que Anabel esa persona que lo estaba pasando mal porque le ha dejado su novio ahora se fue con un chico», insistía Rafa Mora.

«¿Para señalar a Anabel que es libre y puede liarse con quien le salga del mismísimo moño proteges a un amigo que tiene pareja? Porque de ser así de quién deberías dar el nombre es de la persona que tiene pareja y que ha engañado a alguien», le volvía a decir Gema López a Rafa Mora. «Yo no he dicho cómo acabó el encuentro», se excusaba Rafa. «Pero entonces qué mierda de noticia es esta. es que hasta ahora lo único que me has dejado claro es que dejó tirada a Belén», soltaba Gema López retratando así a Rafa Mora.

Las redes lapidan al colaborador

A la vez que Gema López y Lydia Lozano desmontaban la información de Rafa Mora, las redes se reían del colaborador y le lapidaban como profesional. «Qué ridículo tan espantoso acaba de hacer Rafa», comentaba un espectador en Twitter. «Ridículo y anormal», escribía otro.

