María Casado se queda descolocada por lo que Omar Montes insinuó sobre ella en ‘Las tres puertas’

María Casado entrevistó en ‘Las tres puertas’ a Omar Montes. Sin embargo, la periodista se quedó sin palabras ante un comentario del cantante de Pan Bendito

Este miércoles, 1 de febrero, María Casado charló con Omar Montes en ‘Las tres puertas’, el programa que presenta en TVE. Con el objetivo de conocer el lado más personal y desconocido del cantante de Pan Bendito, la periodista le hizo una de sus entrevistas más sinceras.

Si algo caracteriza a Omar Montes es su simpática personalidad, que, en esta ocasión, provocó en varios momentos las risas de la presentadora. El artista habló sobre todo tipo de temas, incluso sobre el rumbo que está tomando su música. «Tú no harías canciones más melódicas? Quizá a tu abuela le gustaría algo más tranquilo», le comentó María Casado.

Sin embargo, el que fuera ganador de ‘Supervivientes’ le recordó que, en su último disco, ‘Quejíos de un maleante’, ha hecho temas más melódicos. «Ahí puedes encontrar temas que no son tan mainstream, ni tan de discotecas, porque no he buscado hacer un disco comercial», asegura.

Pero la presentadora insistió: «¿A tu abuela le gusta lo que haces?». A lo que Omar Montes contestó que a su abuela el disco que más le gusta es precisamente este último, ya que es el más flamenco. No obstante, Casado ha insistido y ha querido saber si su abuela nunca le ha preguntado si algún día hará alguna canción con Julio Iglesias. «Le encantaría. Mi abuela es gran fan de Julio Iglesias», fue la respuesta del cantante.

María Casado y Omar Montes en ‘Las tres puertas’

El comentario del cantante que provocó una divertida reacción en María Casado

«Yo también. A mí me gusta mucho. Yo me he criado con música de Julio Iglesias», confesó la comunicadora. Una confesión que el joven aprovechó para sacar a relucir su habitual sentido del humor, reconociendo que él ha escuchado más la música de su hijo, Enrique Iglesias. En ese momento, María Casado se echó a reír, limitándose a decir: «Me acabas de llamar mayor. Yo también he bailado a Enrique, ¿eh?».

Ante este corte, el cantante madrileño se intentó justificar: «Es que no te puedo hablar mucho del padre, porque no lo he conocido mucho, pero al hijo sí. Me sé un montón de canciones de Enrique Iglesias». Por último, Omar Montes reveló cuál es, para él, la clave para hacer frente a la difícil industria musical: «Siempre manteniendo la humildad y no creyéndote lo que te esta pasando, sino manteniéndote tranquilo. Esa es la clave del éxito».