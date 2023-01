Nuria Roca denuncia las represalias que ha sufrido por lo que dijo de Piqué y Clara Chía

Nuria Roca ha denunciado en ‘La Roca’, las «amenazas» recibidas por parte de los seguidores de Shakira por lo que comentó sobre la foto que Piqué subió Clara Chía en sus redes

«No he bloqueado a más gente en mi vida», ha asegurado Nuria Roca este domingo, 29 de enero, en ‘La Roca’ al destapar la oleada de odio que ha recibido al comentar la foto que compartió Gerard Piqué con Clara Chía en sus redes sociales.

Mientras hablaban en el programa de La Sexta, una vez más, sobre la polémica canción de Shakira con Bizarrap en el que la colombiana lanza demoledores dardos a su expareja y a su novia actual, la presentadora ha confesado algo a sus compañeros. «Yo he sufrido el ataque de los fans de Shakira esta semana», ha reconocido la comunicadora, dejando en shock al resto de colaboradores.

Un simple comentario en Instagram ha sido el motivo del «ataque» e incluso las «amenazas» que ha recibido por parte de los fans de Shakira. La presentadora no dudó en responder a la fotografía que el catalán subió a sus redes sociales con su nueva pareja. Así lo ha explicado ella misma a sus compañeros: «A mí se me ocurrió poner: ‘Qué guapos’. Bueno, no sabéis lo que me ha caído, no he bloqueado a más gente en mi vida. Pero amenazas de todo tipo».

Nuria Roca en ‘La Roca’

La teoría de Juan del Val sobre ese odio en redes sociales

Nuria Roca ve «tremendo» lo que «tienen que estar soportando» tanto el futbolista como la cantante: «Yo me solidarizo tanto con los de un bando como los de otro». «Es que no hace falta ser de un bando o de otro, puedes ser de los dos», ha comentado uno de los colaboradores. «Hay mucha agresividad», ha sentenciado la presentadora.

Por su parte, Juan del Val, cree que «la gente cuando pasan estas cosas en redes no habla de lo que está sucediendo, está hablando de él mismo». «Hay mucho egocentrismo», ha añadido Nuria Roca, dando la razón a su pareja. Según la teoría del escritor: «Tú estás diciendo ‘guapos’ y la señora que te está amenazando es porque ella se ve en el lugar de Shakira con su marido. Y se enfada muchísimo». «Y se enfada conmigo, claro», ha concluido la presentadora, pasando a otro tema.