Kiko Matamoros saca las vergüenzas de la dirección de ‘Sálvame’: «Les pedí el puto favor…»

Kiko Matamoros ha reaparecido este martes en ‘Sálvame’ tras sufrir una subida de tensión y tener que ir al hospital.

‘Sálvame‘ comenzaba este lunes anunciando que tenían una información comprometida sobre Kiko Matamoros y su novia Marta López Álamo. De primeras, el colaborador se lo tomó todo a cachondeo. Pero al volver de publicidad, informaban que a Kiko Matamoros le había dado una subida de tensión y había tenido que acudir al servicio médico de Mediaset.

Poco después, Terelu Campos y Adela González explicaban a los espectadores que los médicos habían considerado que debido al estado de Matamoros lo mejor es que el colaborador acudiera a un hospital para realizarse varias pruebas y así quedarse tranquilos.

Este martes, Kiko Matamoros ha reaparecido en el plató de ‘Sálvame’ y ha contado cómo se encuentra y cómo sucedió todo. «Estaba mareado, me dolía la sien, tenía mucha presión… fue muy desagradable», le empezaba confesando el colaborador a Jorge Javier Vázquez mientras veía imágenes de lo sucedido este lunes al arrancar el programa.

Tras ello, Matamoros ha recalcado que se asustó porque nunca le había pasado algo así. «Fue una subida de tensión muy violenta. Es la primera vez que me pasa, pero soy genéticamente hipertenso. Mi padre y mi madre lo eran. Siempre he tenido la tensión más o menos controlada, pero ayer…», expresaba el colaborador.

Por otro lado, el colaborador ha querido contar que aunque le dijeron que se fuera inmediatamente a urgencias el pidió a la dirección de ‘Sálvame’ volver al plató para afrontar todo el tema que le afectaba. Al decirle que no, optó por marcharse a su casa para tranquilizar a su novia. «Me pidieron que me fuera al hospital, yo lo que quise era volver al plató. Y en vez de ir al hospital, lo que si creía necesario era ir a casa a ver a mi pareja para tranquilizarla porque estaba afectada por cómo estaba yo», relataba Kiko Matamoros.

Una vez en el hospital, tal y como ha contado Kiko Matamoros no encontraron ninguna anomalía y la tensión ya le había bajado. Al preguntarle por si pasó miedo con lo que pasó reconocía que «si cuando pensé que en una de estas puedes tener un problema serio». «Fue un cúmulo de circunstancias. Sé que estas cosas le afectan y lo pasa realmente mal mi pareja y tenía esa preocupación», explicaba.

La queja de Matamoros a la dirección: «Me jodió mucho»

Pero si ha habido algo de lo que Kiko Matamoros se ha quejado es que el programa le grabara y le mantuviera el micrófono encendido con lo mal que estaba. «Sé que el juego es así y estas son las consecuencias. Pero me jodió mucho que no tuvieran el detalle de quitarme el micro», aseveraba. «¿Crees que en ese momento cayeron?», le preguntaba Jorge Javier a lo que él decía sin pensárselo que sí.

«Yo creo que en ese momento en lo último en que caes es en el micro. Y me lo están diciendo que te vieron así y lo último en lo que cayeron fue en eso», defendía Jorge Javier. «Bueno en grabarme parece que no tuvieron ningún problema», le replicaba Kiko. «Bueno se hace siempre», le recordaba Jorge Javier dejando claro que en ‘Sálvame’ siempre se suele grabar todo lo que sucede.

«Yo les pedí que hicieran el puto favor de no grabarme. Pero bueno da igual, lo entiendo, pero no me gusta ver eso ni que lo vean mis hijos y me jode», sentenciaba Kiko Matamoros. Por su parte, Jorge Javier recalcaba que solo fueron tres segundos lo que se le grabó.