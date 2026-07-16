'La Promesa', avance capítulo del viernes 17 de julio en RTVE: Una posible muerte y la jugarreta de Julio y Tomasa

En el capítulo de este viernes 17 de julio, Julio y Tomasa planean más jugarretas contra el servicio de La Promesa, a quienes consideran unos ineptos. Ahora exigen comer el mismo menú que los señores. Las cocineras y las doncellas no se creen la desfachatez de los nuevos y, sobre todo, lo fría que se ha vuelto Tomasa.

Alonso sigue atormentado por la culpa, temiendo que la muerte de la bebé pese para siempre sobre su conciencia si no logra salvarse. En un momento de desesperación, María reza a Jana por la vida de su hija. Julieta busca la ayuda de Martina para no quedarse embarazada de Ciro.

Máximo, por su parte, ofrece trabajo como su segundo a Curro. La propuesta genera un nuevo foco de tensión con Ángela. Él le pide que le dé una oportunidad al duque y ella termina accediendo, pero con la boca pequeña.

Adriano está convencido de que fue Petra quien los vio besarse. ¿Estará en lo cierto? Samuel sugiere bautizar a la niña por si muere, provocando un ataque de ira en María Fernández fruto del miedo.

Resumen del capítulo 868 de 'La Promesa' ofrecido este jueves 16 de julio

En el capítulo 868 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha emitido este jueves 16 de julio, el reencuentro de las hermanas Arcos está marcado por los duros reproches de Tomasa hacia Petra. El médico advierte que las esperanzas para la hija de María Fernández son escasas. Todos sufren por el bebé. Especialmente Alonso que se hunde en la culpa, aunque Manuel y Curro intentan consolarlo.

Jacobo, finalmente, decide ir solo a visitar a su familia tras convencer a Martina de que es mejor que se quede. La despedida entre ellos es fría. Julio y Tomasa, en su guerra contra el servicio de La Promesa, exigen sentarse al lado de Cristóbal, desplazando a Pía y a Teresa. Esto provoca, una vez más, malestar general.

Por su parte, Leocadia está nerviosa e indignada. ¿La razón? Se da cuenta de que su poder en la casa es cada día menor, tanto que Máximo puede pasar por encima de ella con sus exigencias. Durante la cena de gala en honor al duque, Ciro y Lorenzo aprovechan para malmeter sobre la situación de María. Máximo queda atónito al descubrir que fue el propio marqués quien asistió el parto. Mientras, el estado de la pequeña sigue empeorando.