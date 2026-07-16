'El Perro Andaluz' anuncia a sus dos invitados de hoy en La 1 de TVE, con el gran reto de mantener las buenas audiencias sin la asistencia del fútbol

Tras conquistar una vez más a la audiencia el pasado jueves, sacando provecho de tener al Marruecos-Francia como telonero en TVE, 'El perro andaluz' regresa esta semana con su sexta entrega alternado una vez más su horario de emisión en La 1. Así, Manu Sánchez volverá al prime time tras el último programa de la temporada de 'La Revuelta', que se despedirá hasta septiembre.

Con David Broncano y su equipo como predecesores en la que será su última emisión antes de colgar el cartel de "cerrado por vacaciones", el humorista tratará de retener sus grandes audiencias esta semana sin ayuda del fútbol; todo un reto teniendo en cuenta el gran 21,8% de share y 1.071.000 espectadores que consiguió el jueves anterior gracias al citado encuentro del Mundial de fútbol.

Rosa López y Boris Izaguirre, los invitados de Manu Sánchez este jueves en 'El perro andaluz'

Rosa López será la primera estrella en pasar por el sofá de 'El perro andaluz' este jueves para compartir momentos de humor, confidencias y anécdotas con Manu Sánchez. La intérprete andaluza será la encargada de abrir la noche llenando de música en el espacio de La 1 y se sincerará sobre sus más de 20 años de trayectoria en la escena musical, rememorando sus inicios en 'Operación Triunfo' hasta la actualidad.

El siguiente en subirse al escenario del humorista será Boris Izaguirre que visitará por primera vez la apuesta de verano de TVE para conquistar al público con su inconfundible sentido del humor. Con trayectorias y campos profesionales muy diferentes, el dúo de invitados de este jueves hará gala de su capacidad para conectar con el público.

'El perro andaluz' recupera también a Doña Carmen Fuentes con su bloque habitual del Archivo de RTVE, rescatando una semana más las históricas preguntas de Jesús Quintero. Al elenco de colaboradores se sumará nuevamente María Galiana, que regresa al espacio con su sección 'Palabras Mayores'; además de alguna que otra sorpresa que el espacio de La 1 de RTVE mantiene en secreto.