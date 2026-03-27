La dirección de 'Supervivientes 2026' castiga a todos los concursantes por una "grave" infracción

En la última 'Zona Roja' de 'Supervivientes 2026', Claudia Chacón y Alvar Segui de la Quadra Salcedo resultaron ser los señalados en sus respectivos equipos. Como castigo, solo ellos podían repartir la comida desde el martes hasta este jueves.

Si no se cumplía la regla y ese rol lo asumían otros integrantes del grupo, se impondría una sanción. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido. "Las dos playas han incumplido las normas de manera grave y por eso esta noche van a ser castigados severamente", anunciaba Jorge Javier Vázquez al comienzo de la gala.

Una penalización que llega justo cuando están en su peor momento, soportando lluvias torrenciales y muertos de hambre. "Poseidón les va a dar un escarmiento ejemplar y les va a reducir drásticamente la dotación quitándole dos latas de comida", avanzaba el presentador.

Llegado el momento de abordar el asunto, en Palapa se han mostrado imágenes de Toni Elías partiendo el coco y repartiéndolo en el caso de Playa Victoria y de Maica y Gabriela también infringiendo la norma.

Por eso, la organización de 'Supervivientes 2026', harta de que se haga caso omiso a sus indicaciones, ha impuesto una dura sanción, retirándoles dos latas a cada grupo de la dotación semanal. Algo fundamenta para su subsistencia. La noticia ha dejado a los robinsones desolados.