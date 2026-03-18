Jaime Astrain, sancionado en 'Supervivientes' por sus actos, lanza una protesta y advierte con "repercusiones"

Jaime Astrain acabó la gala de 'Supervivientes 2026: Tierra de Nadie' con un castigo decidido por una mayoría de sus compañeros de equipo. Parece que el exfutbolista está en el punto de mira de algunos miembros de Playa Derrota, grupo al que pertenece, y eso ha derivado en una sanción sometida previamente a votación.

Tras abordarse las diferencias de la convivencia y supervivencia en la asamblea de la 'Zona Roja', los concursantes de uno y otro campamento tuvieron que elegir a quién designaban para un posible castigo por parte de Poseidón. Y el que salió peor parado fue la pareja de Lidia Torrent por sus comportamientos en la isla.

Así se desarrolló la votación en la 'Zona Roja':

José Manuel Soto señaló a Maica Benedicto

Jaime Astrain a Maica Benedicto

Gabriela Guillén a Ingrid Betancor

Aratz Lakuntza a Marisa Jara

Marisa Jara a Jaime Astrain

Maica Benedicto a Jaime Astrain

Ingrid Betancor a Marisa Jara

Claudia Chacón a Jaime Astrain

Alba Paul a Claudia Chacón

Por tres votos, Jaime Astrain quedó expuesto a los designios de la dirección de 'Supervivientes 2026', que venían indicados en un pergamino: "Como castigado de la semana y con el objetivo de mejorar la relación con tus compañeros, desde hoy y hasta el jueves serás la única persona encargada de la pesca de tu equipo. En caso de incumplir las normas y recibir ayuda de alguno de ellos, perderéis toda la dotación relacionada con la pesca".

"Maravilloso... y divido yo también la pesca", reaccionó el también modelo al conocer el encargo. Unas palabras con las que venía a deslizar que se iba a cobrar la venganza con el reparto de peces, lo cual dará lugar a nuevos e interesantes enfrentamientos.

"Importante que ninguno ayude. Os recuerdo que la anterior semana Playa Victoria incumplió y perdió el fuego", enfatizó María Lamela. Integrantes como Aratz Lakuntza o Ingrid Betancor preguntaron si al menos le podían acompañar en la labor, pero la presentadora fue tajante: "Pesca es todo lo relacionado con la pesca: ni preparar el cebo ni acompañarle. Solo él. Ni apoyo moral. Jaime, único responsable de la pesca".

Posteriormente, la cuenta oficial de 'Supervivientes' en Instagram publicó una reacción ampliada de Jaime Astrain. "Me ha parecido mal sobre todo por Maica. Me han castigado y, a priori, me ha sentado mal. Me parece feo, pero me gusta pescar. Así que voy a pescar para mis compañeros y también voy a repartir yo, obvio, eso está claro. Ya veréis si soy rencoroso", declaró el robinsón, advirtiendo con "repercusiones" a modo de represalia y/o venganza.