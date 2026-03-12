'Supervivientes 2026' celebra este jueves, en su segunda gala en Telecinco, la primera expulsión de la edición. Álex Ghita, Marisa Jara y Toni Elías son los nominados que llegan al proceso final de la votación.

Sin embargo, dos de ellos quieren salir esta misma noche del concurso debido a la situación límite que están atravesando en Honduras. Se trata del entrenador de famosos y del expiloto de motociclismo. Los rigores de 'Supervivientes' les han superado.

Por eso, lo que debería ser un alegato para salvarse de la eliminación y apelar al voto del público se ha convertido en una petición de abandono. "Hoy me he despertado muy mal y bajo de ánimos. Así que, por favor, no me votéis para salvar", ha solicitado Álex Ghita.

"Me quiero ir, me encuentro mal, la isla me ha comido completamente, no consigo dominar el hambre, el hambre me está dominando totalmente, los mosquitos no me dejan dormir por las noches y sueño con comer. Esto está siendo un infierno disfrazado de paraíso", ha argumentado el concursante.

Recordemos que Álex Ghita fanfarroneó en su vídeo de presentación con que iba a ser el mejor superviviente, el mejor en las pruebas y el ganador de la edición. Por la boca murió el pez y, por supuesto, va derecho a convertirse en una gran decepción. "Lo siento si a alguno os he decepcionado", ha culminado en el vídeo.

Los mismos pasos ha seguido Toni Elías, que también ha usado la oportunidad de hacer un alegato a su favor para reclamar su marcha de 'Supervivientes 2026': "Estoy un poco de bajón. Esta primera semana me está costando muchísimo y llegados a este punto por mí, si me votáis para irme a casa, me haríais un gran favor".

"Si no es así, seguiré luchando, seguiré superándome. Y a los que queráis votarme para quedarme aquí, pues que sea lo que Dios quiera y daré el máximo", ha añadido, dejando claro también que, si es salvado, hará lo posible por continuar en una aventura que se le ha resistido.

Solo Marisa Jara pide su salvación en 'Supervivientes 2026'

Nominados de 'Supervivientes 2026'

Así las cosas, solo Marisa Jara ha realizado un alegato pidiendo su salvación y su continuidad en 'Supervivientes 2026': "Por favor, votadme. Quiero seguir en el concurso porque creo que puedo dar muchísimo más. El principio es bastante duro, pero quiero demostrar que puedo, quiero pescar, quiero coger más cangrejos, quiero hacer comidas y hacer cosas que aún no he tenido tiempo de hacer. Y sobre todo quiero demostrarme a mí y a todos vosotros que puedo con esta aventura. No sabía lo duro que era, pero ya que estoy aquí, quiero hacer las cosas bien hasta donde pueda. Aún no me quiero ir".