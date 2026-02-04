Ángel Ludeña, director de 'Supervivientes', señala el plan para el casting de concursantes y desmonta varios mitos

Ángel Ludeña, director de 'Supervivientes' en Honduras, ha concedido una entrevista al podcast Pa' qué mentir, presentado por Claudia Acosta y Martín Iza, en el que se desentrañan las historias que se esconden detrás de los personajes mediáticos así como los entresijos de la televisión.

Ludeña, primer invitado, ha hablado de su experiencia como subdirector de 'La Isla de las Tentaciones' a lo largo de nueve ediciones y del exigente papel como director de la mayor producción audiovisual: 'Supervivientes'. Con la próxima temporada, que arrancará en marzo previsiblemente, sumará cinco ediciones entre la versión original y la variante 'All Stars'.

De momento, no se conoce el casting de concursantes que pondrá rumbo a Honduras este año, pero, en esa entrevista, Ángel Ludeña ha puesto sobre la mesa cuáles son las principales líneas maestras en las que se sustenta la selección y configuración del mismo.

En primer lugar, es imprescindible "tirar de bombazos del momento como podría ser el año pasado Montoya o una Terelu, que nadie se imaginaba que fuese a hacer un reality. Es decir, contar con personajes que te van a garantizar la expectación en un principio", señala el murciano en referencia a esa gala inaugural que acoge los míticos saltos desde el helicóptero.

"Luego, a nosotros nos gusta tirar de nostalgia, de personajes que hace tiempo que no salen en televisión y que los recuperas y llaman la atención", declara el directivo, que también coloca el acento en la necesidad de "deportistas": "En 'Supervivientes' es fundamental la gente que tenga una buena condición física para hacer juegos que sean impresionantes".

"Desde que cogimos la producción nosotros, hemos apostado muchísimo por los juegos"

En ese sentido, Ángel Ludeña ha puesto en valor la gran apuesta de Cuarzo -la productora que asumió las riendas del concurso en 2024- por las pruebas, con "el mejor guionista de juegos que se puede tener". "Desde que cogimos la producción nosotros, hemos apostado muchísimo por los juegos", recalca.

Por otro lado, en Pa' qué mentir también le han preguntado por algunos de los mitos que siempre sobrevuelan respecto a si 'Supervivientes' es tan real como parece en pantalla. Ludeña ha dejado claro que no hay trampa ni cartón, que los concursantes tan solo poseen agua, isotónico "en una medida controlada" y las recompensas que ganan ellos en los retos que se les proponen. "Es cien por cien real y la gente pierde peso y se ven unos cambios físicos brutales", ha defendido. En paralelo, ha insistido en que el "aislamiento es absoluto" más allá del equipo médico, psicológico y de los inspectores, que siempre están pendientes de los robinsones para preservar su integridad.

El director de 'Supervivientes' niega una guionización de los concursantes

Otra de las cuestiones planteadas en el podcast por parte de Claudia Acosta es si desde la organización se "mete caña" a los concursantes "muebles" para dar contenido (uno de los grandes rumores), y la respuesta ha sido tajante: "No. Cuando cuentas con gente que ha hecho televisión, saben que tienen que hacer televisión. ¿Pero qué es hacer televisión? Hay que diferenciar entre guionizar a un concursante, que al menos en los realities que he hecho yo nunca ha pasado, y que ellos sean conscientes de que 'Supervivientes' no es 'Gran Hermano' y no tienen una cámara constantemente todo el día. Por tanto, si tú ves a un operador de cámara, aunque no puedas tener relación con él ni con el redactor, lo lógico es que, si tú juegas a favor de obra, pues que hables delante de la cámara".

Al hilo, Ludeña ha matizado que no siempre se busca la discusión gratuita y que, en su caso, también se valora y apuesta por los momentos emotivos y de superación en la supervivencia. El objetivo es cubrir todos los pilares del formato: supervivencia, juegos y convivencia. "Pero cada uno hasta donde quiera llegar. Eso siempre", subraya, dejando claro que nunca se fuerza a nadie a ser de una manera que no es.

Por último, el director de 'Supervivientes' ha asegurado que las únicas personas que hablan con los participantes "una vez por semana" son el médico, el psicólogo y él mismo. Lo hace "no más de cinco minutos" para saber cómo se encuentran y "darles ánimos". Una regla inviolable es que no pueden tener contacto con el operador de cámara ni con el redactor. Ni siquiera saben sus nombres.