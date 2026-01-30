RTVE lanza hoy esta película clásica sobre el franquismo dentro de su programación de prime time

Esta semana, 'Historia de nuestro cine' en La 2 de RTVE acogerá una película de tiempos del franquismo a partir de las 22:45 horas. Se trata de 'La cuarta ventana' (1963), una comedia de intriga que reúne a grandes nombres de la historia de la interpretación en España.

El largometraje está dirigido por Julio Coll, un cineasta fundamental del cine negro que, en este caso, se salió de su línea habitual con una historia poderosamente feminista y muy adelantada a un tiempo marcado por la opresión y por el ansia de libertades en plena dictadura.

'La cuarta ventana' cuenta con una particularidad: es la única película que reúne a las hermanas Emma Penella, Terele Pávez y Elisa Montés. Estas tres intérpretes encabezan el elenco artístico principal y dan vida a unos personajes que no están contentos con su vida y desean volar.

La trama versa sobre tres jóvenes amigas, modistas y amantes de la vida nocturna y la diversión que, al volver a la casa que comparten tras pasar por comisaría después de una noche de juerga y trifulcas, se encuentran a una muchacha gravemente herida en su cuarto de baño. Es el punto de partida de una cinta que mezcla suspense y comedia negra y que busca retratar la rebeldía femenina durante la represión franquista.

'La cuarta ventana' no solo se verá en el canal secundario de RTVE este viernes 30 de enero, también se podrá consumir simultáneamente y de forma gratuita en la plataforma RTVE Play.

La presentación de 'La cuarta ventana' correrá a cargo de Alejandro Melero, dramaturgo, ensayista, profesor de comunicación, experto en cine español y colaborador habitual del programa 'Historia de nuestro cine'.

En el coloquio intervendrán la directora de cine Elena López Riera, la cineasta y actriz Mabel Lozano y la crítica cultural y colaboradora asidua del programa Mery Cuesta.