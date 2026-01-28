RTVE anticipa un recorte a su programación: La 1 cancela emisiones de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' esta semana

La 1 de RTVE se verá obligada a modificar drásticamente su programación vespertina este próximo jueves, 29 de enero, con motivo de la misa funeral en homenaje a los 45 fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo 18. Las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' quedarán suspendidas en consecuencia.

La ceremonia, que estará presidida por los Reyes Felipe y Letizia y organizada por el Obispado de Huelva, se ofrecerá dentro de un especial informativo que conducirán Pepa Bueno (presentadora y directora del 'Telediario 2') desde Madrid y Diego Garcés (director del centro territorial de RTVE en Andalucía) desde la provincia de Huelva.

El funeral dará comienzo a las 18:00 horas, pero la retransmisión en RTVE comenzará 20 minutos antes -alrededor de las 17:40 horas- para ofrecer el acto de manera íntegra y en directo tanto en La 1 como en el Canal 24 horas de forma simultánea.

La misa tendrá lugar en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' de la capital onubense y estará concelebrada por Luis Javier Argüello García, presidente de la Conferencia Episcopal Española; José Vilaplana Blasco, obispo emérito de Huelva; y por el clero diocesano.

El informativo que la albergará se extenderá desde las 17:40 horas hasta las 19:30 horas en principio, lo que implica una cancelación de la emisiones de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa'. Así, los episodios 344 y 765 de ambos seriales quedarán postergados al viernes 30 de enero.

Por su parte, los programas 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró, 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus no se verán alterados por este acontecimiento.

Así queda la programación vespertina del jueves en La 1 de RTVE