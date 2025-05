Ana María Aldón pierde los papeles en 'Fiesta' contra un colaborador y obliga a Emma García a intervenir

Este sábado 3 de mayo se ha vivido un momento muy tenso en el plató de 'Fiesta'. Los protagonistas han sido Ana María Aldón e Iván Reboso, ambos colaboradores del programa que presenta Emma García, donde se ha recordado la entrevista que, la noche anterior, concedió la diseñadora en '¡De viernes!'.

Iván Reboso, amigo de Gloria Camila, ha criticado que Ana María Aldón fuera de víctima por contar en televisión sus problemas con Ortega Cano y con la hija de este. Unas palabras que han hecho estallar a su compañera: "Te voy a recordar una cosa. Esto no lo he provocado yo. Aquí hace un año y medio que no se habla ni de uno ni de otro".

"Por motivos que tú conoces perfectamente", le ha espetado el colaborador, haciendo alusión al veto que Telecinco impuso sobre todos ellos y que ya ha levantado. "¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiera estar de plena actualidad? ¿Cómo que víctima? ¿Víctima de qué? ¿Por qué yo recuerde lo que yo he pasado?", ha preguntado la diseñadora gaditana.

Ana María Aldón explota contra Iván Reboso

Ante la insistencia de Iván Reboso, Ana María Aldón ha acabado por perder los nervios, e incluso ha llegado a levantarse de su asiento para dirigirse a su compañero: "¿Tú me vas a decir a mí que yo no he sido una víctima? Venga, hombre. Ahora yo no voy de víctima, yo estoy en otra etapa". "Yo he sufrido mucho y aquí estoy dando la cara. Y las mentiras que han contado de mí… Ya está bien", ha sentenciado la exmujer de Ortega Cano.

Durante su entrevista en '¡De viernes!', Ana María desveló uno de los episodios que le distanció de Gloria Camila y que pondría de manifiesto la mala relación entre ambas. Fue hace algunos años, en un viaje que iban a hacer, la joven le preguntó a su padre si iban a coger un tren. El torero le respondió que no, que irían en coche. Según la diseñadora, Ortega Cano le dijo a su hija: "no, Gloria, nos vamos todos en familia". Entonces, según su versión, la respuesta de la joven fue: "No, no te equivoques, no es de mi familia".

De esta forma, la gaditana ha desvelado cómo, desde que ella llegó a la vida del torero, a Gloria Camila le costó aceptar que ella era parte de la familia, pese a que durante años nos hicieron creer que había buena relación. Cuando los colaboradores del programa le preguntaron qué hacía el torero ante esas situaciones, la invitada se limitó a contestar que "nada".