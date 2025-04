Se destapa cuánto dinero cobra Antonio Naranjo en Telemadrid por "hacer de propagandista de Ayuso"

Antonio Naranjo se ha convertido en el presentador estrella de Telemadrid, con uno de sus formatos más controvertidos por su partidismo con la presidenta madrileña. No es de extrañar, si tenemos en cuenta los ataques que el periodista ha dedicado en numerosos programas al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ahora, otro de los colaboradores estrella de la televisión, Antonio Maestre, ha destapado cuánto cobra Antonio Naranjo del erario público madrileño. Ante la negativa del presentador a revelar "cuánto cobraba de la Telemadrid de Ayuso", el periodista registró el pasado 14 de marzo una solicitud de información en el Portal de Transparencia de la cadena autonómica. Este domingo 13 de abril, ha publicado la respuesta.

"Antonio Naranjo siempre ha estado preocupado por el gasto público que generan otros", ha escrito Maestre en su cuenta de X. Gracias al Portal de la Transparencia se ha podido saber cuánto cuesta a las arcas madrileñas el programa 'Análisis Diario de la Noche'. La producción del espacio asciende a un total de 10.739,02 euros mensuales, de los cuales el presentador percibe 6.480 euros brutos.

A esto habría que añadir a sus colaboradores, que ganan de media 250 euros brutos por su participación en el programa. "6.500 euros al mes de la tele de Ayuso por hacer de propagandista", añade Antonio Maestre en su mensaje. Esta revelación no ha hecho ninguna gracia a Antonio Naranjo, que no ha dudado en arremeter contra su compañero, calificando de "falsedades" las informaciones facilitadas por el organismo público.

6500 euros… pic.twitter.com/wDskw3prSZ — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 11, 2025

Antonio Naranjo y Antonio Maestre se enzarzan en redes

"Hombre, Antonio, me alegra que te parezca más interesante mi vida que la de Begoña, Pedro y nuestros admirados compañeros de TVE. No sé quién te ha contestado esas falsedades que tú reproduces, me parece poquísimo. Saluda a nuestro presidente cuando le hagas reporte, campeón", ha respondido el colaborador televisivo, visiblemente enfadado y volviendo a atacar al presidente del Gobierno y su mujer.

Esta justificación ha sido respondida nuevamente por el tertuliano de 'Al rojo vivo'. "Está tan acostumbrado a mentir a su parroquia que dice que es una falsedad lo que me ha remitido la dirección de Telemadrid sobre su sueldo de dinero público", ha sentenciado Antonio Maestre en otro tuit.