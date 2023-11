La sentenciadora publicación de Antonio Maestre contra Ana Rosa: «Me largó porque…»

Antonio Maestre fue despedido como tertuliano habitual de ‘El programa de Ana Rosa‘ en mayo de 2020 tal y como relató él mismo públicamente por medio de sus redes sociales. El periodista y escritor desveló que fue apartado por sus intervenciones contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y a favor de Pedro Sánchez.

«Me dicen que dirección del programa está incómoda con mi posición crítica. No encaja con su línea editorial en esta situación. Que cuando pase el tiempo es posible que me vuelvan a llamar, o no. Y que deje pasar el tiempo. Les he dicho que jamás volvería a colaborar con un programa que me corta por sacar noticias contra Ayuso mientras mantiene a condenados por mentir», denunció alto y claro en este hilo en Twitter.

Ante estas declaraciones de Antonio Maestre, la productora que preside Ana Rosa Quintana se vio obligada a dar explicaciones y negó un veto por cuestiones ideológicas: «Con independencia de credos políticos, en los programas siempre hay rotación de colaboradores. En el nuestro basta ver la lista de personas que participan en las tertulias desde hace 15 años para comprobarlo».

Pues bien, más de tres años después de aquello, el colaborador de La Sexta en la actualidad se ha dirigido a la veterana comunicadora en unos términos inapelables: «Voy a tener un grato recuerdo para Ana Rosa, que me largó de su programa porque había decidido hacer una ofensiva para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez y mi trabajo no le servía para sus intereses«.

«Para hacer periodismo no, pero para hacer política tampoco», ha añadido Antonio Maestre al final de su sentenciadora publicación en X. Un ataque que llega en un momento tremendamente delicado para Ana Rosa Quintana tras sus malos datos de audiencia en las tardes de Telecinco.