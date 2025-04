Ángel Antonio Herrera se enfrenta a Mariló Montero en Antena 3 y le pone los puntos sobre las íes sin titubeos

Ángel Antonio Herrera se ha plantado ante Mariló Montero en 'Espejo Público' durante el programa de este martes. Susanna Griso ha señalado las "cariñosas palabras de Pedro Sánchez al Papa Francisco" en su comparecencia. "Me atrevo a decir que más cariñosas que las que hemos escuchado a Abascal o Feijóo", ha apuntado la presentadora de Antena 3.

"Son escrupulosas y vienen limpias de sentido", ha valorado Herrera al escuchar al presidente. Por su lado, Mariló ha asegurado que "la izquierda creía que tenía más facilidad de poder cambiar a la Iglesia con el Papa Francisco y resulta que se han dado de bruces porque ha sido el Papa el que los ha cambiado a ellos y los ha vuelto católicos".

"Creo que hay una interpretación política por parte del Gobierno de Sánchez en preocupación de qué Papa va a venir: si va a ser más o menos conservador. ¿Por qué? Porque Podemos está reforzando que quieren acabar con las iglesias en España y expropiarlas y SUMAR ya no tiene presencia en el Gobierno. Entonces yo creo que es un problema para el gobierno, para su equilibrio, ante el futuro Papa que vaya a venir", ha proseguido exponiendo Mariló Montero.

"Pero celebrar la figura del Papa, a veces popular y otras populistas, no significa ser católico. Es que ya lo has dicho esta mañana dos o tres veces y de una forma muy alegre", le ha confrontado Ángel Antonio Herrera. "Lo he dicho una y media y lo vuelvo a repetir otra vez", se ha sublevado Mariló.

"Que tu reflexión no es cierta", le ha espetado el colaborador. "No será cierta para tu criterio, yo tengo mi opinión y la defiendo a muerte", ha clamado Mariló Montero. "¿Tú crees entonces que para la gente de la izquierda que han dicho que su figura ha sido benéfica desde el humanismo supone hacerse católico? Es que esto es lo que has dicho dos veces", le ha seguido rebatiendo Ángel Antonio.

"Félix Bolaños y Pedro Sánchez han hablado de pobreza. Dime qué Papa y qué miembro de la Iglesia no ha trabajado contra la pobreza en el mundo", se ha arrancado Mariló. "No conviertas esto en un amalgama", le ha arreado Ángel Antonio Herrera, harto de que se dedicara a enredar. Mientras tanto, ella le pedía el nombre de un Papa que no haya hablado de cambio climático o inmigración. "No estás rebatiendo nada de lo que yo digo", le ha dicho el tertuliano al ver que se iba por los cerros de Úbeda.

"Lo que pasa es que Pedro Sánchez y su Gobierno se creen que el Papa Francisco es el único que ha hablado de todo esto. Todos los papas han defendido a los vulnerables en toda la historia de la humanidad", ha esgrimido Mariló Montero. "Estás empeñada en meter a Pedro Sánchez en cualquier contienda y luego decir que el Papa no tiene nada que ver con la política", le ha encarado Ángel Antonio Herrera, poniéndole los puntos sobre las íes a Mariló.

Ella, por su lado, ha afirmado que el Papa Francisco no ha sido más progresista que otros, sino que quienes han progresado han sido sectores de la izquierda. "Habéis progresado vosotros, un paso hacia el catolicismo", ha verbalizado Montero con sorna. "Tú metes todo en el mismo saco y siempre va Sánchez por delante", ha rematado Herrera.