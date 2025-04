Ana Pastor dice 'basta' ante la provocación de Gonzalo Miró en 'La Roca': "No voy a responder"

Este domingo, La Sexta emite una edición especial de 'El objetivo' de Ana Pastor con una entrevista a Kylian Mbappé y por ello, la presentadora visitaba el plató de 'La Roca' para promocionar su conversación con el jugador del Real Madrid.

Tras recibirla en el plató, Nuria Roca le daba la enhorabuena a Ana Pastor por ser la primera periodista que conseguía entrevistar a Kylian Mbappé en España tras su fichaje por el Real Madrid. "La entrevista es para futboleros y no futboleros, para gente del Madrid y gente que no es del Madrid también", empezaba aclarando Pastor en alusión a Gonzalo Miró.

"Yo estoy ansioso porque lleguen las 21:30 horas", reaccionaba el colaborador. "Te va a sorprender", le advertía Ana Pastor. "Llevábamos un año y medio pidiéndole la entrevista, nos ha costado casi igual que su fichaje por el Real Madrid", aclaraba después la presentadora de 'El Objetivo'.

Después, Ana Pastor explicaba que Mbappé lo puso todo muy fácil y que "es una estrella que no va de estrella". "He podido entrevistar a mucha gente en mi vida y tiene un encanto especial, es la inteligencia natural de alguien que viene de abajo y no se le ha ido la cabeza. Y luego tiene mucho que ver su madre y la familia", proseguía destacando.

Las pullas de Gonzalo Miró a Ana Pastor por su 'madridismo'

Durante toda la conversación con Ana Pastor, Gonzalo Miró no dudaba en lanzarle varias pullitas por ser completamente imparcial al ser madridista. "A mí me encantaría entrevistar a Simeone pero nunca me ha dado una entrevista y lo he intentado", aseveraba entonces la presentadora.

"Esta noche la voy a ver, a ver cómo le pones en aprietos", reconocía Gonzalo Miró. "Ya te aviso que no. Mbappé ha conseguido algo inédito en mí, que es que yo parezca simpática", le contestaba la presentadora de 'El Objetivo' al colaborador de 'La Roca'.

"Hombre, me imagino que le habrás preguntado por qué si quiere jugar en el Madrid desde chiquitito ha tardado tantos años", le replicaba Gonzalo. "Sí, lo explica pero no me ha hecho fruñir el ceño demasiado", aclaraba la mujer de Antonio García Ferreras.

Finalmente, Gonzalo Miró no se cortaba un último dardo a Ana Pastor. "Hay que agradecer a Mbappé que vaya a sacar la mejor cara de Ana, ya solo por eso la admiración por Kylian se multiplica", soltaba el colaborador. "No voy a entrar en provocaciones, la nueva Ana Pastor no va a responder nada chungo", sentenciaba la presentadora.