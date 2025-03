Belén Esteban pone los puntos sobre las íes a Antonio Montero y destapa su cara más oscura

Belén Esteban y Antonio Montero están en pie de guerra. Todo empezó cuando, hace unos días, el actual colaborador de '¡De viernes!' visitó el podcast 'Chico de revista' de Arnau Martínez. Allí fue preguntado por su relación con los miembros de 'Ni que fuéramos' o lo que es lo mismo, sus antiguos compañeros de 'Sálvame'.

Fue entonces cuando el marido de Marisa Martín-Blázquez cargó duramente contra Belén Esteban, a la que acusó de haberle "hecho la vida más difícil y putadas que puedo demostrar". Además, asegura que la de Paracuellos fue la única que no le respondió cuando la felicitó por el estreno de 'Ni que fuéramos'.

Pero no fue la única a la que atizó. María Patiño también tuvo lo suyo. Según Antonio Montero, "María hizo una cosa bastante fea y creo que Belén metió cizaña. Cuando murió Jimmy Giménez-Arnau, decían que yo iba a por un minuto de gloria. Una gilipollez, era mi amigo", dijo, indignado.

Las aludidas no tardaron en responderle desde 'Ni que fuéramos'. Tras escuchar todas las acusaciones contra ella, Belén dio su versión de los hechos, desmontando a su excompañero. "Primera mentira: él dice que cuando venimos a 'Ni que fuéramos', la única que no le responde (a las felicitaciones) es Belén Esteban. Señores, a mí este señor no me ha escrito nunca, porque era compañero pero no amigo", aseguraba la colaboradora, al tiempo que enseñaba la pantalla de su móvil.

Belén Esteban a Antonio Montero: "¿Que tienes cosas mías? Sácalas"

Respecto a unas supuestas palabras que hizo sobre Montero, la de Paracuellos también desmintió que fuera cierto. Según ella, el paparazzi estaba haciendo fotos escondido a una boda en que ella estaba con su marido y con gente anónima, algo que no le sentó muy bien. "Le llamé por teléfono y le dije que me hubiera llamado, que somos compañeros. Yo me enfado y le digo de todo cuando me entero, lo reconozco. Lo que le molesta es que subo una foto a Instagram con mi marido. Él dice que le llama la revista para devolver el dinero, no es verdad. Que no mienta", prosigue explicando, muy enfadada.

Acto seguido, le lanza un órdago: "¿Qué tienes cosas mías? Sácalas". Además, contó que el día anterior le había llamado dos veces, sin éxito, para preguntarle por esas alegaciones que hacia en el podcast sobre ella. "No me cogiste el teléfono porque sabes que estás mintiendo. A mí no me das miedo y lo sabes. En 'Sálvame' eras un agazapado y venías a picarnos, Conmigo, presentando Carlota Corredera hiciste el peor comentario que pudiste hacer. Con Lydia Lozano te pasaste 3 pueblos. Si has hablado mal hasta de Jorge Javier Vázquez... ¿A ti no te da vergüenza? Menos mal que tienes a tu lado a una persona que yo quiero mucho, que se llama Marisa", sentenció Belén Esteban.

