Pol Espargaró queda apartado de 'Bake Off' en TVE y esta es su sorprendente sustituta

La semana pasada, 'Bake Off: Famosos al horno' se tuvo que despedir de hasta tres concursantes. Por un lado, tanto Cristina Tárrega como Yurena fueron las expulsadas por el jurado después de que la semana anterior decidieran no eliminar a nadie.

Pero la sorpresa llegó cuando Pol Espargaró, uno de los concursantes revelación del talent que presenta Paula Vázquez, anunció su forzosa despedida por incompatibilidad con su trabajo como motociclista.

"Desgraciadamente os voy a tener que dejar durante un periodo. Tengo una competición de la que no puedo escaparme. Espero que esta no sea la última vez", aseveraba Pol Espargaró dejando la puerta abierta a poder recuperar su delantal en 'Bale off: famosos al horno'.

Garbiñe Muguruza, sustituta de Pol Espargaró en 'Bake off: famosos al horno'

De esta forma, la productora ha tenido que buscar a una sustituta provisional que ocupe el puesto de Pol Espargaró hasta que el piloto de motos pueda regresar. Hasta ahora solo se había dicho que se trataba de una mujer deportista.

Horas antes de la emisión de la sexta entrega de 'Bake off: famosos al horno', Algo Pasa TV ha adelantado en exclusiva el nombre de la concursante que ocupará el hueco dejado por Pol Espargaró. Así, según la citada cuenta será la ex tenista Garbiñe Muguruza la que debute como concursante de un programa de televisión.

Se desconoce si finalmente Pol Espargaró regresa a 'Bake off' y que pasará después con Garbiñe Muguruza después de sustituirle por su obligada marcha por culpa de su trabajo como motociclista.