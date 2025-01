Ramoncín no se muerde la lengua al dar su opinión sobre la polémica de Lucas, de Andy y Lucas

Este miércoles, 15 de enero, 'Más Vale Tarde' ha analizado la desgarradora confesión la noche anterior de Lucas, del dúo Andy y Lucas, en 'El Hormiguero'. Una vez más Ramoncín ha sido el más directo a la hora de dar su opinión sobre la polémica nariz del cantante gaditano.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos no dudó en preguntarle por su nariz. Y es que, hace unos meses, Lucas apareció en un acto totalmente irreconocible, con una nariz muy diferente a la que nos tenía acostumbrados. Eso generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Ahora, él ha decido cortar por lo sano y contar lo sucedido.

Aunque en un primer momento, cuando saltó la polémica, el cantante aseguró que solo había engordado y se había cambiado el pelo, en 'El Hormiguero' reconoció haberse hecho un retoque estético. Pero por no hacerse los cuidados oportunos, como el cambio de vendas o el aplicarse cremas, se le quedó una nariz inflamada como la que pudimos ver en el programa de Antena 3. El gaditano no pudo evitar llorar al recordar cómo mucha gente se había acercado a él o a personas de su familia para burlarse.

Ramoncín alerta del peligro de las redes sociales

Sobre ello han hablado este miércoles en 'Más Vale Tarde'. Iñaki López aseguró que el testimonio de Lucas debe servir "para no hacer risas con el físico de la gente a través de redes sociales". A raíz de esto, Ramoncín reconoció que, en el año 1988 él también se operó la nariz, "por muchas razones, pero sobre todo porque me dio la gana, básicamente". "Menos mal que no había redes sociales, porque era y es insoportable. La gente se mete donde no se debe meter y dicen las cosas que nos saben. Por qué llegan a decir: se ha roto la nariz por la cocaína y tal, que es lo que seguramente han dicho a este chaval", añadía el colaborador del programa de La Sexta.

Ramoncín hacía extensible lo ocurrido con Lucas "a la gente obesa, pasa con la gente que tiene tetas, la que no tiene, esto se tiene que terminar y se tiene que terminar ya porque es absurdo. Él, posiblemente, se ha equivocado. No ha seguido las instrucciones por lo que sea y nadie le ha dicho: no digas nada. Porque cuanto más hablas más hablan y más se multiplican", sentenció e artista.

Al respecto de las redes sociales, los colaboradores de 'Más Vale Tarde' comprenden que "no podemos evitar que haya sujetos indolentes que utilizan las redes para atacar. Pero no deberíamos darle tanta importancia: no las mires, no las leas".