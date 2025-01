Elena Rodríguez pierde los estribos con Álex Ghita y Ion Aramendi le dice punto final: "No queremos esto"

Este domingo, 26 de enero, después de la emisión de 'Caiga Quien Caiga', Ion Aramendi se ha vuelto a poner al frente del debate de 'GH Dúo', aunque no lo ha tenido nada fácil. Y es que la entrega ha estado marcada por el fuerte enfrentamiento que han protagonizado Elena Rodríguez y Álex Ghita.

La madre y el exnovio de Adara Molinero se han reencontrado en el plató tras las palabras que el entrenador personal ha dedicado a la influencer en la casa de Guadalix. Palabras a las que ella contestó desde el plató, tachando a su expareja de cosas muy fuertes, como "despojo humano" y "acosador". Además, Elena y Álex se han sentado el uno al lado del otro, por lo que la tensión ha acabado por estallar.

En un momento de la noche, Ion Aramendi preguntaba a Elena qué le había parecido el concurso de Álex. La respuesta de ella, muy crítica con el paso de su exyerno por la casa, daba pie a que este le lanzara un demoledor dardo: "Ha habido gente que me apoya. Entre ellos el propio Jesús Molinero, que me ha dedicado unas palabras en Twitter". Como cabía esperar, esto no gustaba nada a la madre de Adara, que le espetaba: "Qué sucio eres".

Ion Aramendi obligado a frenar el fuerte enfrentamiento entre Álex y Elena Rodríguez

Acto seguido, la exconcursante de 'Supervivientes’ le hacía una advertencia: "Si no paras de hablar de una mujer, de su intimidad y del amor que ella te ha dado, aquí se va a soltar lo más grande. Que ella ha sido muy respetuosa contigo, todavía no ha largado lo que has ido contando de Carla Barber, de Diego Matamoros, de la gente a la que entrenas, de las mujeres y los abuelos a los que entrenas. Te estoy avisando, olvídate de ella y déjala en paz".

"El otro día la señora Adara Molinero utilizó la palabra acoso refiriéndose a mí y no voy a permitir que nadie banalice algo tan serio. Quiero señalar que me llamó despojo humano", recordó el entrenador personal. Y esto hizo saltar nuevamente a la madre de Adara, quien le respondía muy seriamente: "El otro día la llamó desequilibrada, y nadie del programa le llamó la atención. ¿No pasa nada cuando llamas a una persona desequilibrada? Ante la injusticia no me puedo callar. Eres un sinvergüenza, ni sientes ni padeces, has ido largando lo más grande para estar aquí, pues ya lo tienes, ahora olvídate de ella", insistía Elena Rodríguez.

Tal era la tensión entre ellos, que Ion Aramendi se veía obligado a intervenir para calmar los ánimos: "Bajemos el tono. No queremos aquí este tipo de enfrentamientos. Igual os tengo que pedir que salgáis un momento para tranquilizaros. Hablemos en un tono respetuoso y todo lo que sea más grave, igual no es en este momento". Tras un intercambio de reproches entre ambos, finalmente el presentador conseguía continuar con el programa con la mayor normalidad posible.

En el punto álgido de la discusión se ve cómo Elena perdió los estribos por completo frente a un Álex sereno y cuerdo. Y el vídeo, viralizado en redes, lo dice todo: