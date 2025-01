El histórico cambio que trastocará a 'La Isla de las Tentaciones 8' en su vuelta a Telecinco

Tras el estreno de 'GH DÚO 3' este jueves, Telecinco sigue echando el resto en este inicio de 2025 para tratar de relanzar sus audiencias tras su Nochevieja horribilis y haber cerrado el 2024 con mínimo histórico. Así, el lunes llegará la octava edición de 'La isla de las tentaciones' a partir de las 22:00 horas. Una edición que llega con algunas novedades.

Cinco nuevas parejas, en diferentes momentos de sus relaciones y dispuestas a poner a prueba su amor, protagonizarán la octava edición de 'La isla de las tentaciones' con Sandra Barneda de nuevo como maestra de ceremonias. La presentadora catalana se pondrá también al frente de 'El debate de las tentaciones', que como el año pasado se emitirá íntegramente y en exclusiva en Mitele PLUS.

Las nuevas parejas protagonistas se someterán a la tentación que supone convivir por separado en dos lujosas villas junto un grupo de solteros y solteras que desembarcarán antes que nunca dispuestos a conquistarles en la nueva entrega del reality producido por Cuarzo Producciones (Banijay Iberia).

Las novedades de 'La isla de las tentaciones 8'

Hogueras mixtas. Por primera vez en la historia del formato, dos de las hogueras contarán con la presencia mezclada de los protagonistas de las dos villas, lo que deparará que vean juntos imágenes relevantes de su experiencia.

Regreso a los orígenes de la luz de la tentación. Este icónico elemento del formato, que tantas emociones despierta en sus protagonistas cuando se activa, regresa a sus orígenes: una única luz que no ofrecerá pista alguna de quién ha cruzado los límites marcados previamente por las parejas y que deparará todo tipo de especulaciones en las villas.

‘La rebelión de la tentación’ con el desembarco por sorpresa de los solteros. También por primera vez y muy cerca de comenzar la experiencia, solteros y solteras desembarcarán literalmente en la playa sorprendiendo a las parejas y exhibiendo todo su poder de seducción.

Los solteros VIP adelantan su llegada. La ya tradicional figura del soltero VIP entrará en escena antes que nunca en esta edición: tres conocidos personajes sorprenderán con su irrupción en la ceremonia de los solteros, sembrando aún más dudas en algunas de las parejas.

La primera hoguera de confrontación excepcional. Antes de que entren en juego las primeras hogueras oficiales de la edición, una de las parejas pedirá una hoguera de confrontación de manera excepcional.

Conoce a las cinco parejas

EROS (28 años) y BAYAN (23 años). Palma de Mallorca. Cuatro años de relación.

Eros y Bayan se conocieron a través de un amigo. En ese momento, la primera impresión de ambos no fue buena, marcada entre otros aspectos por la diferencia de edad entre ambos. No obstante, el paso del tiempo propició un acercamiento cada vez mayor, aunque Eros decidió continuar a la vez su relación con su ex, lo que le llevó a ser por primera vez infiel a Bayan. Ella, por su parte, se dejó llevar por el amor que sentía hacia él y le perdonó… y no solo en esa ocasión. Las mentiras y las deslealtades de Eros continuaron hasta que finalmente provocaron una ruptura en su relación, tiempo en el que ambos conocieron a otras personas. Pero una vez más el amor les unió. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ en su mejor momento y con el objetivo de que Eros demuestre a Bayan que puede confiar definitivamente en él.

GERARD (31 años) y ALBA (23 años). Ciudad Real y Madrid. Un año de relación.

Un amigo también fue el causante de que Gerard y Alba se conocieran. Comenzaron hablando a través de las redes sociales hasta que coincidieron por primera vez en Madrid. Mientras que para Gerard ese encuentro fue un auténtico flechazo, Alba no sintió nada por él. Pero la constancia de Gerard hizo efecto y consiguió enamorarla. Sin embargo, la relación avanzó tan intensamente que provocó el agobio de Gerard. El miedo a mantener una relación seria, unido a los celos de Alba, detonaron la relación poniendo punto final… pero no para siempre. Ahora, llegan a República Dominicana dispuestos a que él demuestre por fin que está preparado para comprometerse con ella.

MONTOYA (30 años) y ANITA (26 años). Sevilla y Barcelona. Un año de relación.

Montoya y Anita se conocieron durante su participación en un reality de aventura, aunque no llegaron a fijarse el uno en el otro hasta pasado el desenlace del programa. Al día siguiente de la final, mientras desayunaban sintieron un flechazo que supuso el origen de una relación a distancia que despertó inseguridades en ambos. Los dos tienen distintas formas de ver la vida: Montoya es más tradicional y Anita, según él, es más espontánea y vitalista. Durante su experiencia dominicana, tratarán de comprobar si están listos para construir un futuro juntos y dar el paso de tener un hijo en común.

JOEL (24 años) y ANDREA (28 años). Barcelona. Tres años de relación.

Joel y Andrea trabajaban juntos cuando se conocieron. Al principio de la relación ella decidió romper con él porque lo veía como un chico muy dependiente. Pero él se armó de valor y cambió su comportamiento para volver con ella, que, sin embargo, seguía conociendo a otros chicos. Su relación está marcada por la inestabilidad, la frialdad de ella y su dificultad para mostrar sus sentimientos; sin embargo, llevan todo este tiempo juntos, sin separarse en ningún momento. En ‘La Isla de las Tentaciones’ quieren comprobar cómo se comportan cuando están separados y si realmente se echan de menos. Andrea no es celosa, pero no pone la mano en el fuego por nadie, ni siquiera por ella.

FRAN (28 años) y ANA (23 años). Vigo. Año y medio de relación.

Fran y Ana se conocían de vista. Una noche de fiesta la atracción creciente les llevó a besarse, pero la cosa no fue a más. Fran llevaba dos años de relación con su novia y Ana se estaba dando un tiempo con su ex. Cuando ambos lo dejaron con sus parejas de forma definitiva se reencontraron en un restaurante y decidieron darse una oportunidad. Durante la relación, Fran se agobió y decidió interrumpirla porque sentía la necesidad de disfrutar de la vida y de conocer a otras chicas. Ana decidió entonces trasladarse a Madrid para reconquistarle y lo acabó consiguiendo. Sin embargo, su relación está marcada por los celos de ella. En ‘La Isla de las Tentaciones’ Ana desea afianzar su confianza en Fran de una vez por todas. La pareja se acaba de comprar un piso y les gustaría dar el paso de ser padres.

Estos serán los tentadores y tentadoras

Estos son los solteros que tratarán de conquistar a las chicas en Villa Playa:

KEVIN. 22 años. Estudiante de Magisterio. Las Palmas de Gran Canaria.

JESÚS. 28 años. Montador. Córdoba.

DAVID. 30 años. Taxista. Alicante.

AGUS. 25 años. Estudiante de Ciencias y Tecnologías del Mar. Barcelona.

GUILLE. 23 años. Sanitario. Barcelona.

FRAN. 31 años. Empresario. Almería.

GERARD. 29 años. Operario de Almacén. Barcelona.

BORJA. 26 años. Empresario. Estepona (Málaga).

Y estas son las solteras que convivirán e intentarán convertirse en una tentación para los chicos en Villa Montaña:

CLAUDIA. 27 años. Esteticista. Málaga.

NATALY. 28 años. Técnica de Transporte Internacional. Barcelona.

ERIKA. 23 años. Estudiante de Estética. Sevilla.

MAYELI. 26 años. Comercial. Valencia.

PAULA. 24 años. Maquilladora. Granada.

PALOMA. 25 años. Auxiliar Veterinaria. Chiclana de la Frontera (Cádiz).

MIRIAM. 22 años. Empresaria. Alicante.

RAQUEL. 32 años. Abogada. Brasil / Ibiza.

SOFÍA. 28 años. Estudiante de Contabilidad. Tenerife.

AÍDA. 29 años. Biotecnóloga. Alicante.

A ellos se sumarán antes que nunca tres solteros VIP, que irrumpirán con el objetivo de incrementar sustancialmente la tentación a la que se someterán los protagonistas en su experiencia. Entre uno de estos solteros se encuentra Rubén Torres, ex participante de 'Falso amor' y 'Supervivientes 2024'.