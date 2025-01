Carmen Borrego se revuelve con Antonio Rossi tras señalar su "estafa" en Telecinco: "Juegas sucio"

José María Almoguera y Carmen Borrego aparcaron su mediática disputa familiar poco antes de que éste comenzase su aventura en la casa de 'GH DÚO'. Y el tratado de paz de los Campos no es plato de buen gusto para muchos, empezando por algunos compañeros de la malagueña en 'Vamos a ver'. El periodista no ha dudado en increpar a la televisiva, asegurando sentirse "estafado" por la reunión que tuvo con su hijo.

"Yo no he mentido nunca sobre la relación con mi hijo", comenzó aclarando algo molesta la hermana de Terelu Campos este lunes en 'Vamos a ver'. Mientras repasaban las últimas imágenes de la casa de Guadalix de la Sierra, la malagueña no dudó en dar un repaso a los compañeros que la habían cuestionado. "He contado en este programa, sin tapujos, cada día que me he sentado, los avances que íbamos teniendo", continuó explicando.

Carmen Borrego estalla contra Antonio Rossi por señalarla como "estafadora"

Con gesto serio, Carmen Borrego continuó su pronunciamiento, paralizando el debate de 'GH DÚO' para defenderse de unas duras acusaciones. "No hemos hecho las paces, no nos hemos abrazado. Sí ha venido a mi casa, sí vino con su hijo... Creo que a los niños hay que evitarles las broncas y los malos rollos para que sean felices", sentenció la tertuliana al referirse a su nieto, con quién ha retomado la relación.

Carmen Borrego y Antonio Rossi en 'Vamos a ver'

"No ha existido ese abrazo, creo que está muy cerca. Pero quiero decir que no he mentido en ningún momento", insistió la malagueña antes de que Verónica Dulanto aclarase que esa inesperada defensa respondía a unos comentarios de Antonio Rossi durante la semana pasada sobre el encuentro que tuvo con su hijo. "Dijo que se sentía estafado por tu parte", subrayó la presentadora.

Fue entonces cuando Antonio Rossi rompió su silencio asegurando que mantenía sus palabras, protagonizando finalmente un desencuentro con Carmen Borrego. "Yo aclaro que no he estafado a nadie ni he mentido, tú puedes mantener lo que quieras. Hay opiniones que creo que hacen mucho daño, porque no son verdad", subrayó la televisiva.

"Tu opinión me causa más dolor del que ya he vivido"

"Yo respeto las opiniones de cada uno, y llevo meses aquí sentada, que para mí han sido duros y muy crudos", sentenció la hija de María Teresa Campos sin amedrentar a su compañero. "Yo mantengo todo lo que dije, no cambio ni un punto. Tú has hecho tu aclaración, me parece que juegas sucio, pero también es una opinión. No te pido que la compartas, pero que la respetes", contestó el colaborador de forma tajante.

"Yo respeto tú opinión, pero a mí me causa más dolor del que yo ya he vivido. Como es una situación que me ha causado durante muchos meses muchísimo desasosiego e incluso enfermedades, no lo voy a permitir. Me siento aquí y cada vez que me preguntáis, cuento. Nunca he negado que haya habido un acercamiento", terminó subrayando Carmen Borrego para zanjar su defensa.