Netflix cancela inesperadamente esta serie y es una de las mejores de la última década

Desde que llegaran las plataformas de streaming a nuestra vida, el contenido al que tenemos acceso se ha multiplicado por cien. Multitud de series y películas diferentes que antes no podíamos ver, ahora las tenemos al alcance de un clic. Además, un sinfín de nuevas creaciones, que muchas veces nos sobrepasan. Es imposible estar al día de todo lo que se estrena. Incluso hay muchas cosas que ni siquiera nos llegan aquí. Es el caso de 'Planeta de recolectores', una de las mejores series de animación de la última década junto a 'Arcane', y que no solo es inédita en España, sino que ya ha sido cancelada tras solo una temporada en Netflix.

Estrenada en 2023 originalmente en MAX, la serie creada por Charles Huettner y Joe Bennett parte de un cortometraje que ambos realizaron para el canal Adult Swim en 2016. MAX encargó una primera temporada, conformada por 12 episodios. Y aunque la crítica la aplaudió ampliamente y consiguió crear una fuerte comunidad de fans, la plataforma canceló 'Planeta de recolectores' tras terminar dicha primera temporada. Entonces llegó Netflix al rescate, como tantas otras veces que ha cogido proyectos en el limbo para darles una nueva vida.

Pero la alegría de los fans duró poco. Netflix adquirió los derechos de distribución (aunque no a todos los territorios, porque no llegó a nuestro país) pero, poco después, dejó claro que no iba a hacer una segunda temporada de la historia. El propio creador Joe Bennett lo confirmó en su Instagram.

Se confirma la cancelación de la ficción en Netflix

'Planeta de recolectores', la serie de ciencia-ficción de la que todo el mundo habla.

"A partir de ahora, 'Planeta de recolectores' no será renovada para una segunda temporada. Quería informaros directamente porque realmente amo a nuestra base de fans. Han sido unos campeones por el programa y no quiero dejar a nadie colgado. Hemos tenido que luchar con uñas y dientes en cada paso del camino para hacer este show, comenzando desde el cortometraje 'Scavengers' en 2016 hasta el lanzamiento de la primera temporada el año pasado", comienza a decir Bennett.

"Hemos tenido que perseverar a través de mil y un obstáculos. Pero se logró, gracias especialmente a tantas personas que lo apoyaron en el camino, de formas grandes y pequeñas. Quiero agradecer a algunas de esas personas, comenzando con mi co-creador Charles Huettner, Chris Prynoski. Y a todos en @titmouseinc, mi base en @greenstreetpictures... Los escritores, directores y tantos artistas increíbles que trabajaron incansablemente en el programa, y al equipo de Max que fueron socios increíbles con quienes trabajar".

Pero, como deja caer en su post en Instagram, la serie de Netflix no está del todo muerta. Al menos, no por ahora. "Esto no es el final. Hay más historia que contar, estamos listos para hacer otra temporada, y en Green Street produjimos internamente un adelanto de lo que iba a venir en la segunda temporada. Gracias de nuevo a todos los que vieron y apoyaron el programa". Se puede ver además ese pequeño avance que ha querido compartir con sus seguidores, sobre una hipotética segunda temporada que, por ahora, no se llevará a cabo.

Así es 'Planeta de recolectores'

La tripulación superviviente de un buque de carga averiado en el profundo espacio queda varada en un planeta hermoso pero inclemente. Empiezan a conocer la verdadera naturaleza de este planeta mientras intentan sobrevivir para escapar o ser rescatados.