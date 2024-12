Los estrenos que cierran 2024 en Netflix, Prime Video o Movistar+: De 'El juego del calamar 2' a 'Culpa Tuya'

Llega la semana más esperada del año. Sí, estamos hablando de Navidad. Llegó el momento de reuniones familiares, cenas copiosas, mucho turrón y peleas con el cuñado de turno. Pero también es el momento de grandes estrenos, y no solo en cines sino en streaming. Y esta semana obviamente también os traemos una lista con todos los títulos más importantes que podéis ver estos días.

Obviamente, el más destacado es la segunda temporada de la esperadísima ‘El juego del calamar’. Volvemos al juego con Gi-hun y ya nada va a ser lo mismo. Los nuevos episodios han tardado tres años en llegar, y la espera ha merecido la pena, creednos. Por otro lado, también podemos ver por fin una de las mejores películas del 2024: la nueva adaptación de ‘El conde de Montecristo’. Y hablando de clásicos, llega también una nueva temporada de la serie de animación por excelencia. ‘Los Simpson’ estrenan su temporada 36 con un episodio que les ha vuelto a poner en titulares.

Estrenos en Netflix

El juego del calamar (Temporada 2) (SERIE)

Sinopsis: Tres años después de su victoria, el jugador 456 decide no viajar a Estados Unidos y regresa con un nuevo objetivo. Para conseguirlo, Gi-hun compite una vez más en el misterioso juego de supervivencia donde tendrá que superar situaciones de vida o muerte con nuevos participantes que sueñan con llevarse el premio de 45 600 millones de wons.

'El juego del calamar' no es la serie más exitosa de la historia de Netflix en vano. El drama coreano que nos cautivó a todos en 2021 regresa tras tres años de una intensa producción, en los que se han rodado las temporadas dos y tres de la serie. Obviamente regresa Lee Jung-jae como protagonista, y lo único que quiere es derrotar el juego. Pero sabe que tiene que hacerlo desde dentro. Esta nueva temporada ya está entre las nominadas de los Globos de Oro, por lo que esperamos que vaya a ser una nueva tanda de episodios intensa y que no deje ni un solo segundo de respiro. No pedimos mucho, ¿verdad?

Ya desde el primer episodio vemos, de todos modos, que va a ser una temporada que trate de distanciarse un poco de la anterior. Más thriller, más misterio, más investigación... y con el personaje de Gi-hun como centro de todo. Además, se va a convertir en una serie mucho más explícita. ¿Hay ganas?

Fecha de estreno: 26 de diciembre

Estrenos en Prime Video

Culpa Tuya (PELÍCULA)

Sinopsis: El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

La saga de libros de Mercedes Ron, es decir, 'Culpa mía', 'Culpa tuya' y 'Culpa nuestra', ya ha batido récords de venta en el mundo literario. Y, su adaptación a película gracias a Prime Video, pese a ser masacrada por la crítica, arrasó en la plataforma de streaming, convirtiéndose en uno de los productos más vistos en la historia de Prime Video. Ahora nos llega, esta Navidad, la segunda parte, 'Culpa tuya', con el mismo equipo de la primer.

Y, sobre todo, con sus protagonistas, que se han convertido en auténticas estrellas. Es decir, Nicole Wallace y Gabriel Guevara. Ambos actores, que dan vida a Noah y Nick, son el alma de la saga, que se sustenta en su gran química. Aunque hay varias decisiones tanto narrativas como artísticas que chirrían bastante, lo cierto es que 'Culpa tuya' es ese placer culpable que todos queremos ver de vez en cuando. Y, como tal, arrasará de nuevo.

Fecha de estreno: 27 de diciembre

Fast&Furious X (PELÍCULA)

Sinopsis: Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: Un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

¿Qué podemos decir de la saga 'Fast&Furious' que no se haya dicho ya? La saga de acción por excelencia que ha renovado el concepto de familia encontrada. Por su saga han pasado intérpretes de la talla de Helen Mirren, Charlize Theron o Kurt Russell. Y han conseguido hacer una estrella de Vin Diesel. Esta décima entrega es la más cara de la saga, y por ello fue considerada un fracaso en taquilla. Y también porque ya ha llegado un punto en el que no se puede innovar más. Es decir, han ido hasta el espacio. ¿Qué más puede quedar? Eso sí, el villano interpretado por Jason Momoa es de lo más divertido de la película.

Fecha de estreno: 27 de diciembre

Estrenos en Movistar Plus+

El conde de Montecristo (PELÍCULA)

Sinopsis: Todos los sueños del joven Edmundo Dantès están a punto de hacerse realidad, y por fin podrá casarse con el amor de su vida, Mercedes. Pero su éxito inspira la envidia desde varios frentes. Traicionado por sus rivales y denunciado como miembro de una conspiración pro-Bonaparte, es encarcelado sin juicio en el Château d'If. Su compañero de prisión, Abbé Faria, le habla del legendario tesoro escondido en la isla de Montecristo, y Dantés sueña con escapar y urdir un plan extraordinario para vengarse de sus poderosos enemigos.

La inmortal obra de Alejandro Dumas ha tenido ya un sinfín de adaptaciones. Quizá una de las más recordadas sea la protagonizada por Gerard Depardieau, pero esta nueva versión, con Pierre Niney de protagonista, se ha convertido en una de películas mejor valoradas de 2024. Respetando la obra original, su aspecto visual es apabullante y muy bien cuidado. Y, pese a su duración, todo tu funciona como un reloj.

Fecha de estreno: 25 de diciembre

Estrenos en Disney Plus

Los Simpson (Temporada 36) (SERIE)

Quién nos iba a decir que una serie como ‘Los Simpson’ llegaría hasta una temporada 36. Aunque su calidad haya ido mermando con el paso de los años, la serie creada por Matt Groening lleva viviendo una nueva edad de oro desde hace varios años. Sobre todo gracias al cambio de showrunner, que ahora recae en Matt Selman. Esta temporada 36 además empieza con un episodio que bien podría ser el final de la serie. Además, cuenta con el primer especial de la familia amarilla exclusivo para el streaming.

Fecha de estreno: 25 de diciembre

