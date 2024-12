La inmediata respuesta de Ángel Cristo a Bárbara Rey, que manda un aviso a 'De Viernes'

Bárbara Rey dejó una ristra de titulares tras romper su silencio en la primera entrega de su especial de 'De Viernes'. Sin embargo, las confesiones de la vedette no ha sido plato de buen gusto para muchos, sin ir más lejos, su hijo. Ángel Cristo, que confesó estar "preparado" para este nuevo movimiento de la actriz, ha cargado contra su madre por no mantenerse fiel a la realidad en su relato sobre Juan Carlos I.

Las confesiones de 'Bárbara Rey: Mi verdad' han causado todo un revuelo en el círculo más íntimo de la actriz. Días después del especial, Beatriz Archidona y Santi Acosta paralizaban la emisión de 'De Viernes' para ofrecer en exclusiva la reacción del hijo de la vedette. "Sobre todo tristeza", comienza asegurando el otro gran protagonista de la historia cuando le pregunta qué siente ante las palabras de su madre.

Ángel Cristo señala las mentiras de Bárbara Rey en 'De viernes': "Tú sabes que yo he hecho las fotos"

"Sigue sin reconocer la gravedad de los hechos que vivimos durante tantos años y ha perdido una gran oportunidad de decir la verdad", añade Ángel Cristo en un encuentro con los medios recogido por el programa de Telecinco este viernes. "Le ha faltado dejar de culpar a los demás y culparse ella un poquito", señaló entonces el televisivo.

Ana Herminia y Ángel Cristo en 'De viernes'

Fue entonces cuando dejó caer lo que más le había molestado del especial de 'De Viernes' el lunes pasado. "Ha llegado a culparme a mí y a mi madrina Hortensia. Es gente que ha ido dejando por el camino y que no le valen para validar su versión", subrayó el ex concursante de 'Supervivientes 2024' antes de lanzar un claro aviso a su madre de cara a las próximas entregas.

"No es su verdad ni mi verdad, yo he contado lo que he vivido a su lado tantos años, lo que me ha tocado vivir a su lado por desgracia", comenzó aclarando Ángel Cristo con gesto serio. "No tengo ningún miedo, tengo la conciencia muy tranquila. Lo que me gustaría que hiciera es que contase realmente la verdad, la vida que he pasado a su lado, la vida tóxica que un niño no debe pasar jamás al lado de una madre. Mamá tú sabes que yo he hecho las fotos", advirtió el marido de Ana Herminia.

Bárbara Rey y su hijo, cara a cara en 'De Viernes'

Tras su dura sentencia, su madre abordará de lleno la polémica con su hijo el próximo lunes en la segunda entrega del especial de 'De viernes'. Y se prevé que la guerra familiar continúe alargándose, pues el espacio de Telecinco avisó de que cuentan con más de 20 horas de grabación de la entrevista con la vedette, con más confesiones inéditas que sembrarán la discordia.

Precisamente, durante el adelanto de la próxima entrega de 'Bárbara Rey: Mi verdad', se puede ver como la actriz se rompe entre lágrimas al reconocer lo mucho que le ha afectado la guerra televisiva que su hijo inició contra ella a principios de año. La madre de Ángel Cristo llega a reconocer que se encuentra en tratamiento para sobrellevar la desagradable situación que culminará con su encuentro en plató este lunes para ajustar cuentas.