Ion Aramendi reprende a la madre de un finalista por lo que dice contra la dirección de 'Gran Hermano'

La tensión ha reinado en el plató del último debate dominical de 'Gran Hermano'. Ya no solo por la reaparición de Edi, sino por la dinámica que el reality les ha planteado a los finalistas. En concreto, éstos debían responder preguntas desde la casa. Una propuesta que ha hecho saltar a la madre de Juan, quien no ha dudado en denunciar tratos a favor de Violeta en detrimento de su hijo. Un estallido que Ion Aramendi se ha visto obligado a atajar.

Todo ha comenzado cuando la madre de Ruvens se ha quejado de las interrupciones de Cristina, madre de Juan. "Cuando ha hablado Ruvens, ni siquiera le he escuchado porque se ha puesto a hablar y yo le digo que lo que tiene que hacer es cuando le den la palabra, cogerla, pero no en medio de una intervención", le ha espetado Ana, madre de Ruvens.

Ante ello, Cristina no se ha quedado callada: "A ver si ahora ella es la jueza. Yo he hablado porque la primera pregunta ha sido a Juan y a Juan. no se le ha dicho nada pero todos los compañeros le están atacando".

Por si fuese poco, la madre de Juan ha elevado la crítica a la organización de 'Gran Hermano': "Yo lo que he pedido y lo que le estaba diciendo a producción y realización... los tiempos, que no haya de primera, de segunda o de tercera. Los tiempos que sean para todos igual y que respeten la pregunta y se callen”.

El recado de la madre de Juan a la dirección de 'Gran Hermano'

La madre de Juan no se ha quedado ahí: "Mi hijo, también le hubiera agradado como al resto de compañeros, ver ahí a una cara conocida que le hiciera la pregunta. Me parece lamentable que solo Violeta haya conocido a la persona". Unas palabras que el presentador de 'Gran Hermano' ha frenado en seco. "No te adelantes, quedan muchas preguntas y caras conocidas", le ha advertido Ion Aramendi pidiendo "respeto" y dando por zanjada la disputa.