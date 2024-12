Alaska sorprende con la palabra que ha usado al revelar cuál es su verdadera ideología política

Alaska está de estreno. Protagoniza 'Alaska Revelada', una serie documental de tres capítulos producida por Movistar Plus+ en colaboración con Shine Iberia que se estrena este mismo domingo, 15 de diciembre. En ella habla de sus inicios, allá por los ochenta. Se trata, según ha explicado ella misma, de "una fotografía íntima. Un autorretrato. Lo que hay detrás de todo lo que se sabe de mí".

Con motivo de su estreno, Alaska ha concedido una entrevista a elDiario.es, donde habla, sin pelos en la lengua, de su ideología política. Y también de la relación con su marido, Mario Vaquerizo, y de cómo lleva que señalen que sea homosexual. "Todavía no podemos ver un hombre femenino, un hombre con pluma. Das por hecho que se van a decir cosas en ciertos sectores, y eso está bien. Pero que luego haya gente que vaya a la manifestación del Orgullo y se muestre compasiva y reivindicativa, pero que también esté con el temita… ¿Qué me estás contando?, deja la pancarta, sé real y acepta a la gente como es", critica la cantante.

Alaska, sobre su ideología política: "Siempre he sido conservadora"

Y añade, "cuando descubrí a David Bowie vi que había hombres diferentes a los que me habían enseñado, pero hoy todavía seguimos arrastrando el estereotipo". A la pregunta de si se considera trasgresora, como, según algunos fue en su juventud, o más bien conservadora, ella lo tiene claro: "Siempre he sido una persona conservadora. Nunca he hecho nada por trasgredir, nunca he hecho nada porque lo considerara revolucionario. He hecho lo que creía que tenía que hacer para hacer yo lo que me daba la gana".

"Decir esas cosas de mí es no conocerme, pero creo que en el documental se ve muy claro cómo hablaba yo de dinero a los 17 años o cómo hablaba de la vida en Beverly Hills a los 18. Ese es mi mundo y cuando digo que soy conservadora lo que quiero decir es que he sido una persona mayor siempre. Y eso no tiene nada que ver con el conservadurismo o la rebelión por la rebelión, que no la entiendo. No entiendo la trasgresión por la trasgresión y tener que sumarte a un dogma porque el dogma va cambiando, y si este antes era la Iglesia Católica ahora es Greta Thunberg. Eso no va conmigo", sentencia Alaska.