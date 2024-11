Máximo Huerta reaparece con este mensaje y una decisión drástica por la DANA de Valencia

La incertidumbre y la agonía continúa en la mayoría de pueblos arrasados por la DANA en Valencia, que ahora luchan por los recursos para recuperarse. Tras varios días incomunicado, Máximo Huerta ha tomado sus redes sociales para confesar cómo ha afrontado el paso de la DANA esta última semana desde su pueblo, Buñol. El escritor ha reaparecido a través de una publicación en Instagram con un emotivo mensaje sobre la tragedia que atraviesa su tierra.

Los planes del exministro de Cultura y Deporte de la semana pasada tomaron un rumbo inesperado a causa del fuerte temporal que azotó a Valencia. "El drama es inmenso en mi tierra. He intentado llegar a la estación del AVE, pero con suerte hemos podido regresar a casa en un cambio de sentido. La autovía A3 estaba cortada e inundada. Tras horas en el coche, he llegado a casa", escribió Huerta en Instagram el pasado 31 de octubre, cuando debía acudir a Madrid para la presentación de su último libro 'Mi pequeña librería'.

Máximo Huerta relata el paso de la DANA por su pueblo en Valencia: "No hay víctimas mortales"

Tras días desaparecido mientras los medios se hacían eco de los estragos de la gota fría en varios municipios de Valencia, Máximo Huerta tomaba su perfil de Instagram el pasado sábado con un mensaje de calma para todos sus seguidores. "Me he pasado el día paseando con Doña Leo por Buñol, por las zonas que han sido afectadas por la DANA. Hablaba con los vecinos, nos contábamos detalles y nos hacíamos preguntas entre amigos", comenzaba explicando el autor.

"Esta tarde he vuelto a dar una vuelta por el casco antiguo, las fotos que veis son de hace un rato por el castillo medieval, es del siglo XIII. Parte del museo, antes iglesia, se ha venido abajo. El resto de vídeos o fotografías son de los destrozos", señaló Huerta describiendo el contenido de su publicación. "No hay víctimas mortales en Buñol", anunciaba entonces el exministro.

Fue entonces cuando Máximo Huerta se dirigió a los pueblos que han conformado la zona cero de la catástrofe con un mensaje de fuerza. "Mi abrazo a los vecinos de Chiva, Requena, Paiporta, Massanassa, etc etc etc. Mi corazón está con TODOS los valencianos afectados. Y especialmente con Utiel, donde nací. Qué catástrofe. Tardaremos mucho en recuperarnos", lamentó el escritor entre emojis de corazones rotos.

Durante estos días, Huerta también ha anunciado más cancelaciones de sus próximos eventos. Este mismo lunes, el valenciano anunciaba la suspensión de su firma de libros en Barcelona. "Lo siento. No es el momento de presentar el libro ni de hacernos fotos. Nos veremos en otra ocasión", explicó el autor a sus seguidores en Instagram.