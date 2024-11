María Patiño pronuncia lo que muchos piensan de Iker Jiménez y alerta sobre su futuro

No hay duda de que Iker Jiménez se encuentra en el ojo del huracán a raíz de los especiales de 'Horizonte' sobre la DANA y lo sucedido con algunos colaboradores como Rubén Gisbert o Ángel Gaitán. Pero sin duda lo que le ha hecho estar en el foco es haber dado pábulo al bulo de los cadáveres del parking de Bonaire. Algo que ha hecho que le señalen desde La Sexta y él haya contestado de forma rotunda a Ana Pastor o El Gran Wyoming. Un asunto sobre el que este lunes se ha pronunciado María Patiño.

Así, durante la 'Quickie Ronda' de 'Ni que fuéramos' se abordaba el asunto después de las últimas declaraciones de Iker Jiménez en un directo en redes sociales de más de una hora de duración contestando alto y claro a La Sexta y dando la cara por Mediaset.

"Yo dirijo mi programa, a mí nadie me dice lo que tengo que decir. A diferencia de los showmans millonarios y los humoristas graciosos, a mí no me escribe nadie lo que tengo que decir. Esos showmans que leen un texto y se meten conmigo. Yo hablo con el corazón en la mano, con mis errores y virtudes. No tengo un texto escrito por otro que me dice lo que tengo que decir. Yo no tengo guionistas, por lo que no opero así", aseguraba Iker Jiménez en su directo.

María Patiño, clara y rotunda sobre Iker Jiménez: "Es un error"

Tras hacerse eco de estas palabras en 'Ni que fuéramos', María Patiño ha sido clara con su opinión de lo sucedido con el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto milenio'. "Yo no puedo decir nada, porque me ha llegado una información que no he podido contrastar y que se la he comunicado a mi director, pero si es verdad lo que me cuentan puede que haya cambios", empezaba diciendo la presentadora dejando entrever que Mediaset podría hacer algún tipo de movimiento con respecto al programa de Iker Jiménez.

"Pero si tengo algo que decir a favor de Iker Jiménez, yo he constatado que esa información no solo salió de él y eso es verdad, eso no quita que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Y yo soy de la opinión, humildemente lo digo, de que para exculparme a mí no tengo que salpicar a los demás, creo que es un error por parte de Iker y recalco que ese error lo cometieron más medios", sentenciaba María Patiño.