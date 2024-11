Los 7 grandes estrenos del 18 al 24 de noviembre en Netflix, Prime Video, Max, Disney+ o Movistar+

Poco a poco se va acercando la Navidad, impertérrita, mientras las plataformas de streaming siguen preparando sus grandes bombazos para final de año. Todas tienen por delante estrenos muy potentes, así que como todas las semanas, hacemos una lista de los títulos más destacados que llegan a Netflix, MAX, Movistar Plus+ o Prime Video. Y esta semana hay gran presencia española. Porque por un lado, nos llega la esperada temporada 15 de 'La que se avecina', una de las series más importantes del panorama televisivo actual de nuestro país. También tendremos doble dosis de comedia con la serie de Silvia Abril, 'Mamen Mayo', que llega a SkyShowtime.

Y ya en un terreno más dramático, nos llega 'La sombra de la tierra', adaptación de la novela homónima de Elvira Mínguez. O la docuserie 'El circo de los muchachos', inspirada en unos hechos reales surrealistas y muy poco conocidos. Por otra parte, tenemos la nueva comedia de Ted Danson para Netflix, basada en una película chilena; 'Hechizados', la nueva cinta de animación que cuenta con el regreso del mítico Alan Menken a la composición; o la primera serie del nuevo universo de Dune, que estrenará MAX este 18 de noviembre.

Estrenos en Netflix

Un hombre infiltrado (SERIE)

Sinopsis: Un exprofesor recibe una nueva oportunidad en la vida cuando una detective privada lo contrata para una misión encubierta en una residencia de ancianos de San Francisco.

Ted Danson está viviendo una segunda juventud desde que despuntara (y muy merecidamente) con esa obra maestra de la comedia moderna que es 'The Good Place'. Si no habéis visto la serie, la tenéis en Netflix. ¡Ya estáis tardando! En esta ocasión, se embarca en una especie de remake de la película chilena 'El Agente Topo' que estuvo nominada a los Oscar, y nos da un nuevo recital de comedia. Al final el mensaje de segundas oportunidades está ahí, presente. Sobre todo cuando una persona cruza cierta edad y siente que ya no sirve para nada. Danson se mueve como pez en el agua, y aunque es una serie inofensiva, es perfecta para pasar un buen rato. Y... ¿Qué más queremos a estas alturas?

Fecha de estreno: 21 de noviembre

Hechizados (PELÍCULA)

Sinopsis: Elian, una adolescente, alcanza la mayoría de edad usando sus poderes mágicos para defender a su familia cuando las fuerzas opuestas de la luz y la oscuridad amenazan con dividir su reino.

Ojo que esta nueva película de animación de Netflix puede ser uno de los platos fuertes de cara a la Navidad de 2024. Una historia de fantasía, con el estudio Skydance detrás (productora de 'Top Gun Maverick' entre otras), y con Vicky Jenson, co-directora de 'Shrek', como creadora de la película. Pero es que encima, tenemos un reparto de voces que cuenta con Rachel Zegler, Nicole Kidman, Nathan Lane y ojo, los españoles Javier Bardem y Miguel Bernardeau. Y por si fuera poco, Alan Menken, mítico compositor de 'La sirenita' o 'Aladdín', es el responsable de la banda sonora. Un lujo de película que, ya desde el tráiler podemos ver que tendrá el espíritu Pixar pero con un toque diferente. Algo más alejando del estudio que nos ha dado películas como 'Del revés 2'. Una historia para soñar, y para volver a ser niños una vez más.

Fecha de estreno: 22 de noviembre

Estrenos en Prime Video

La que se avecina (Temporada 15) (SERIE)

Sinopsis: Amador seguirá probando nuevos trabajos. Se convierte en conductor de tuktuk mostrando los lugares más turísticos de la capital a los visitantes. Antonio compite con una esposa empoderada en la empresa de mariscos que pasará a denominarse Mariscos Escobar. El mayorista recibe una de las peores noticias de su vida al conocer que Berta ha sido secuestrada por una banda latina. Bruno lucha contra su soledad, Maite con su ruina personal, Menchu buscará nietos y un gran amor, Fina eludirá a la justicia, Greta pondrá un poco de picante a su matrimonio, Victoria Rafaela se mantiene entre la vida y la muerte tras su terrible accidente y Coque quiere hacer carrera como humorista.

Con la renovación de la serie por dos temporadas más bien reciente, nos llega una nueva tanda de episodios de una de las series más longevas de la historia de la televisión en España. Y es que esta nueva temporada que llega a Prime promete ser la más loca hasta la fecha, con un sinfín de tramas cruzadas marca de la casa. Aunque no ha conseguido el nivel de culto de 'Aquí no hay quien viva', la serie de los Caballero sigue tratando de evolucionar y cambiar ciertas tramas polémicas que no han envejecido del todo bien. Y además, en estos nuevos capítulos llegarán momentos de máxima tensión y emoción, como el reencuentro entre los actores Luis Merlo y Adrià Collado, o la muerte de uno de los personajes...

Fecha de estreno: 18 de noviembre

El circo de los muchachos (SERIE)

Sinopsis: Docuserie que narra el auge y caída de la nación de muchachos creada por el padre Jesús Silva —aka «El Cura»— en un barrio orensano de la España franquista de los 50, con su propia moneda y pasaporte, además de un plan educativo para chicos sin recursos, que culminaría en un espectáculo circense cuya gira mundial llegó al mismísimo Madison Square Garden.

Prime Video se está especializando en un docuseries que radiografían nuestra historia más reciente. Ahí tenemos los ejemplos de 'Cómo cazar a un monstruo' o 'Medina: el estafador de famosos'. Ahora nos llega 'El circo de los muchachos' también basada en una historia real y poco conocida. Narrada combinando materiales y entrevistas inéditas y un archivo único que recorre más de 50 años de historia. Y que cuenta incluso con imágenes grabadas desde el propio estudio de televisión creado en Benposta. Está dirigida por Elías León Siminiani con guion de Pepe Coira y Elías.

Fecha de estreno: 22 de noviembre

Estrenos en MAX

Dune: La profecía (SERIE)

Sinopsis: Ambientada 10.000 años antes de los acontecimientos de la novela Dune de 1965, la serie sigue a las hermanas Valya y Tula Harkonnen en su lucha contra las fuerzas que amenazan el futuro de la humanidad y en la creación de la legendaria secta conocida como las Bene Gesserit.

La actriz británica Emily Watson se pone al frente de una nueva historia centrada en el universo Dune, creado por Frank Herbert hace ya más de medio siglo. La saga literaria por antonomasia de la ciencia-ficción revivió gracias a las nuevas adaptaciones del director Denis Villeneuve. Y ahora llega una nueva historia centrada en el mismo universo, pero miles de años antes, para explicarnos cómo la Tierra sucumbió a las máquinas. Y, sobre todo, explicarnos un poco la historia de las distintas familias o sobre las Bene Gesserit, esa secta ultrarreligiosa que tantos problemas causará en el futuro. Aunque llega con apenas promoción, promete ser una de las series mas interesantes de final de año. Ya no solo por su reparto, sino por su cuidado aspecto visual.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Estrenos en SkyShowtime

Mamen Mayo (SERIE)

Sinopsis: La historia sigue a Mamen Mayo y su equipo de mediación en su intento por resolver los conflictos de intereses dentro de familias enredadas en disputas por herencias.

Quizá demasiado parecida al planteamiento de 'Paquita Salas', pero aquí con Silvia Abril en lugar de Brays Efe. La nueva serie de SkyShowtime ha sido creada por Eduard Sola (guionista de 'Casa en flames') y aunque no sea una comedia desternillante, sí que equilibra muy bien las risas con las partes más emotivas. Ocho episodios que son un vehículo de lucimiento para Silvia Abril, que se siente como en su salsa, y demuestra ser nuestra Tina Fey patria.

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Estrenos en Atresplayer

La sombra de la tierra (SERIE)

Sinopsis: En 1896, Villaveza del Agua es un pueblo de la provincia de Zamora dominado por la pobreza. Las miserables tierras de cultivo y las montañas conforman un paisaje fronterizo e inaccesible donde Garibalda, una mujer viuda y enferma, gobierna con mano de hierro la comunidad. Enfrente se encuentra Atilana, su eterna rival, que aspira sin tregua a alcanzar el poder que ostenta la tirana. Enemistadas desde hace muchos años, el odio es el motor de sus actos. La lucha de estas dos mujeres egoístas y manipuladoras arrastrará a todo aquel que esté a su lado, aunque serán sus hijos las principales víctimas de esta herencia maldita. Ninguna será capaz de ver las consecuencias de sus hechos hasta que sea demasiado tarde.

Elvira Mínguez es una de esas figuras clave de los últimos veinte años en nuestro país. Nominada a los Goya en cuatro ocasiones (ganando uno de ellos), es la encargada de adaptar su propia novela, 'La sombra de la tierra', para Atresplayer. Además, cuenta con un reparto de lujo encabezado por Carmelo Gómez y Ginés García-Millán. Un drama rural de finales del siglo XIX presentado en el Festival Intenacional de Cine de San Sebastián. Cuenta con cuatro episodios de 50 minutos, narra el enfrentamiento de dos mujeres marcadas por el odio y rememora algunos de los grandes clásicos de nuestra literatura.

Fecha de estreno: 24 de noviembre

Más estrenos semanales: