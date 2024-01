El sonado dardazo de Brays Efe a Pablo Motos junto a Buenafuente que no para de compartirse

Este viernes 26 de enero se celebró la XI edición de los Premios Feroz en el Palacio de Vistalegre de Madrid, en la que ‘La Mesías’ de Los Javis y Movistar Plus+ arrasó en las candidaturas de Televisión. Pero la gala nos dejó un momentazo que se ha vuelto viral con Brays Efe como protagonista y Pablo Motos como víctima.

Brays Efe fue uno de los conductores de esta gala. En el tradicional paseo por las mesas para hablar con los nominados, el actor de ‘Paquita Salas’ no tuvo reparos en lanzar un gran dardo a ‘El Hormiguero’ en plena entrevista con Andreu Buenafuente.

Así, Brays Efe aprovechaba que estaba hablando con Buenafuente de su papel en ‘El otro lado’, la serie de Berto Romero por la que estaba nominado. «En la serie interpretas a un presentador que se convierte en un fantasma al que le cuesta adaptarse a los nuevos tiempos», empezaba diciéndole el intérprete antes de soltar su pulla a Pablo Motos.

«Para prepararte, ¿cuántas horas has visto de ‘El hormiguero’?», soltaba sin cortarse Brays Efe. Una pregunta que provocó que muchos de los presentes se rieran a carcajadas y que dejó a Andreu Buenafuente completamente descolocado al saber que ese zasca al presentador de Antena 3 iba a dar que hablar.

Tras un primer momento de descoloque, Andreu Buenafuente respondía a la pregunta del presentador de la gala. «Querrás que te conteste además», respondía de primeras. «Cero, cero horas de ‘El hormiguero’«, añadía.

Como era de esperar, este zasca de Brays Efe a Pablo Motos se ha hecho viral y son muchos los que no han dudado en aplaudir al actor de ‘Paquita Salas’ por su dardazo a modo de broma hacia el presentador de ‘El Hormiguero’ en Antena 3.

brays efe hundiendo a pablo motos en medio de la gala de los feroz.. presentador de millones pic.twitter.com/g0VgQe4n0N — n (@chinesatellite) January 26, 2024

No obstante, cabe recordar que hace un mes fue el propio Andreu Buenafuente el que no se cortó al lanzar varias pullas también a Pablo Motos en el especial ‘Que ens bombin a tots’ de TV3. «¡Qué susto! Pensaba que me llamaba Pablo Motos para regañarme. Ojo, que si tú haces chistes de Pablo Motos, puede ser que te llame una hormiga», soltaba sin pudor el cómico en alusión a las llamadas de Motos y su equipo a todo aquel que le critica en redes sociales.