Lorena Gómez le para los pies a Sonsoles Ónega por cómo se refiere a su marido en su programa

Este viernes, 15 de noviembre, Lorena Gómez visitó el plató de 'Y ahora, Sonsoles', para presentar su nueva canción, una balada dedicada a los afectados por la catástrofe de la DANA. La cantante está atravesando un excelente momento, tanto personal como profesional. De hecho, hace unos días anunció que se había casado en secreto con René Ramos, el padre de su hijo.

Sonsoles Ónega se refería a él como "el hermano de Sergio Ramos", algo que no gustó nada a su invitada, quien le reprochó que le llamara así: "No, él es representante de futbolistas". Tras este incómodo momento, la presentadora le preguntó por su reciente boda, pero Lorena Gómez se negó a contestar: "Yo, sabéis que siempre me voy por peteneras. Me he casado con mi música, con mil cosas… Mi vida personal no es relevante en este momento ni importa a mucha gente. Si estoy aquí es porque llevo toda la vida en el mundo de la música. A nadie le interesa si me he casado o no y más con lo que estamos viviendo".

Lorena Gómez le para los pies a Sonsoles Ónega ante sus comprometidas preguntas

Aunque lo que sí que ha querido dejar claro es que, pese a que la noticia haya salido ahora, el 'sí, quiero' fue hace tiempo: "Yo soy una persona que hablo poco de mi vida personal pero cuando hablo, digo lo que realmente es. No es que acabe de pasar, pasó hace tiempo. El mayor compromiso es nuestro hijo y una unión por encima de todas las cosas. Tenemos muchas cosas en común".

Al ver que Lorena Gómez se iba siempre por la tangente, Sonsoles Ónega pasó al humor. "Si mi madre me pregunta si te has casado o no, no voy a saber qué contestar", bromeó. "Pues dile que me he casado con el propio single que he sacado, 'Si tu supieras'", respondía la cantante, siguiendo con la broma. Otro tema sobre el que tiró balones fuera fue sobre su relación con su cuñada, Pilar Rubio, ya que hay quien asegura que no se llevan especialmente bien. "Todo está bien, todo fenomenal. Mi relación es normal", ha asegurado la catalana.

De la que sí habló, y con orgulloso, fue de su madre, quien falleció hace unos años. Visiblemente emocionada, Lorena Gómez ha reconocido que "eso no se supera en la vida. Es la mayor desgracia que puede tener una hija tan unida a su madre. Ella me da fuerza. Cada vez que hago un gesto de caer, ella me dice 'hija, levántate'. Ella siempre me decía 'cariño, yo siempre voy a estar contigo'".