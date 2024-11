Kiko Matamoros utiliza dos palabras para sentenciar de forma durísima a Iker Jiménez

Kiko Matamoros sigue de tour por diferentes plataformas para promocionar 'Ni que fuéramos', el programa de Ten en el que colabora. Tras visitar la pasada semana 'La Revuelta' de Broncano, también fue el padrino del pódcast 'Chico de revista' de Arnau Martínez y visitó 'El círculo independiente', el pódcast de Euprepio Padula.

Durante la charla con el periodista italiano, Kiko Matamoros ha hablado de diversos temas, desde la actualidad política hasta la cancelación de 'Sálvame' o incluso se ha sincerado sobre su futuro en televisión. Respecto a quién es su profesional favorito, ha elegido a Jorge Javier Vázquez, al que tiene un gran cariño. En cuanto a su mayor decepción, no lo ha dudado: Iker Jiménez.

El colaborador se ha mostrado muy duro con el presentador de 'Cuarto Milenio' tras la polémica generada por sus bulos sobre la DANA que ha asolado Valencia. "Ahora mismo detesto mucho a Iker Jiménez. Me parece un terrorista informativo. Tú puedes jugar con los extraterrestres, con los ovnis y con lo que quieras contar del mundo paranormal, pero hay otros mundos que hay que respetar mucho más. Me parece que no puedes lanzar determinado mensaje desde una plataforma pública, sea la que sea", sentencia.

Kiko Matamoros se suma así a otros rostros conocidos, y también a muchas personas anónimas, que han cargado contra Iker Jiménez por todas las polémicas en las que se ha visto envuelto en estas últimas semanas. Especialmente tras hacerse eco del bulo de que en el parking de Bonaire había infinidad de cadáveres, algo que, afortunadamente, se demostró que era falso.

El dardo de Kiko Matamoros a Ana Rosa Quintana

Otra de sus entrevistas más recientes fue la que ha concedido hace unos días a Arnau Martínez en el estreno de su pódcast, 'Chico de revista'. En ella, el colaborador de 'Ni que fuéramos' ha hablado del veto que impuso Mediaset a la mayoría de los colaboradores de 'Sálvame’. "Es horroroso, una falta de respeto tremenda después de estar 14 años trabajando para esa casa. Me pareció tan feo… Sabíamos que iba a suceder aunque curiosamente la cúpula era más optimista", recuerda sobre su última etapa en 'Sálvame'.

"Pese a todo andábamos en el 13-14. Cuando Ana Rosa llegó dijo que se conformaba con un 14 y creo que no lo ha visto o solo una vez, lo normal es que no llegue al 10 o no pase de él", añade Kiko Matamoros, haciendo referencia a las malas audiencias que está teniendo 'TardeAR' desde que se estrenó en las tardes de Telecinco.

A la pregunta de si volvería a la cadena principal de Mediaset, tras dudar unos segundos, responde: "No lo sé. Yo creo que no". Aunque reconoce que depende del producto que le ofrecieran: "A mí me dicen un programa con Jorge, con La Fábrica de La Tele, con Bulldog TV o con productoras con las que he trabajado muy a gusto, con los que he trabajado toda mi trayectoria o con presentadores a los que tengo cariño, respeto y admiración, por supuesto. Pero no iría con la misma actitud", sentencia Kiko Matamoros.