Iker Jiménez revela que puso sobre la mesa 'su cabeza' ante Mediaset y la respuesta dada

Una semana más el arranque de 'Horizonte' en Cuatro ha concentrado todas las miradas por saber cuál era la reacción de Iker Jiménez a una polémica muy estirada. Cabe recordar que hace tan solo unos días se publicaba la retirada de ING como patrocinador de sus espacios en Mediaset. Un 'palo' que ha generado infinidad de reacciones y sobre el que el principal aludido ha dado la cara.

Nada más comenzar, el presentador de 'Horizonte' ha hecho referencia al vídeo que él mismo publicaba en redes sociales sobre la cronología de la polémica con los supuestos fallecidos en el centro comercial Bonaire. Un recopilatorio que, en palabras de Iker Jiménez, le ha hecho un editor de su programa "por justicia".

"Ese vídeo está en las redes y no vamos a meterlo aquí porque la cuestión no es enfrentarnos a nadie. Yo hoy doy por finalizado este capítulo, pero usted tiene la oportunidad si quiere. Si a lo mejor tiene su consigna a lo mejor no quiere, pero como somos libres, haga lo que quiera... Si quiere saber investigar tiene un vídeo en las redes sociales, búsquelo", ha comentado Iker Jiménez.

Del mismo modo y refiriéndose a dicho vídeo, ha compartido: "Ese vídeo era la cronología de hechos por los que hemos estado en la palestra de todos los medios. Simplemente eran los hechos. Ese vídeo no lo he hecho yo, lo ha hecho un miembro de mi equipo. Yo no lo sabía y es lo más mágico". Tras esta introducción, el presentador ha dado paso a algunas de las reacciones que ese vídeo ha generado.

Parking Bonaire - Cronología - pic.twitter.com/dHsHUk11In — Iker Jiménez (@navedelmisterio) November 12, 2024

Iker Jiménez, blindado en Mediaset

Así pues, ante los rumores sobre el futuro de su espacio, Iker Jiménez ha atajado las críticas y las elucubraciones desvelando la firme postura de Mediaset. "En el momento en el que todo esto empezó cuando este equipo se va a Valencia con una antena a contar todo lo que no se había contado, Alessandro Salem (CEO del grupo) desde el primer instante me dice por teléfono: "Iker, estoy contigo" y ¿saben lo importante? Él no tenía el vídeo, las pruebas y eso es importante, lo que no se cuenta. Los directivos no sólo son personas temerosas como lo son otros ámbitos de la comunicación. Hay algunos que tienen agallas que me dijeron: "tranquilo, sé cómo eres". Mucha gente nos preguntaba "¿cómo estáis?" y yo estoy perfectamente".

A continuación ha tomado la palabra Carmen Porter para ahondar en ese apoyo del máximo ejecutivo de Mediaset: "Somos una familia que no se ha desgajado nunca por mucho que lo queráis. Me acuerdo de esa primera noche reventados en el hotel y cuando recibes por la mañana la llamada de Alessandro Salem. Voy a contar un secreto porque nunca nos ha dado miedo. Iker le dijo: "oye Alessandro, si te causamos algún problema, nosotros nos vamos y empezamos de nuevo, no tenemos ningún miedo". Y así es, tal vez por eso continuemos aquí con vosotros. Recuerdo esa llamada y cómo Alessandro dijo: "con vosotros para adelante"".

Iker Jiménez, tajante como nunca antes: "Sigo respetando mi oficio"

Otro de los temas de los que se ha hecho eco Iker Jiménez ha sido sobre la retirada de ING como patrocinador. Sin morderse la lengua, el presentador ha soltado: "Saben perfectamente lo que ha pasado y no quiero referirme a campos que no son estrictamente los míos. No sé de economía, marketing, publicidad... Eso lo hacen grandes expertos. Ustedes saben lo que ha pasado, que ha habido un intento de... y, ¿qué ha pasado? Es mágico y nadie esperaba porque nunca ha ocurrido en este país, que ustedes amigos de toda condición, raza, cultura, ideología, la red, el pueblo ha dicho no, por aquí no. Quizá porque sabíais que no era el caso de Iker Jiménez ni mi libertad, sino que hablamos de la libertad en general".

Lejos de quedarse ahí, Iker Jiménez ha proseguido: "La ola de luz que ha traído toda esta gente significa lo siguiente: a los que canceláis, amedrentáis a las empresas, a los que sabéis que muchos son temerosos y que van a agachar las orejas, ¡ya vale! Creemos en la libertad, estamos hartos de maquinaciones, sois siempre los mismos y la gente, no yo, sin que supiéramos nada... es un fenómeno único y el boomerang, cuando tu lo afilas, está muy bien y pones una presa. Cuando tiras el boomerang ten cuidado porque vuelve. Lo bonito ha sido el apoyo que no parte de una orden mía". Con firmeza, Iker Jiménez ha añadido: "No voy a ser como ellos, no voy a pedir cabezas de nadie, no voy a pedir que asfixien a alguien... Sigo respetando mi oficio".

A través de su programa, el presentador de 'Horizonte' ha seguido defendiendo su postura, con agradecimiento a Mediaset: "Todo tiene un porqué, todo es una herramienta y cuando te resistes, vuelven con otra herramienta. Y en esta casa, que harán cosas bien y cosas mal como cualquiera, me dijeron "estoy contigo", pero no hoy, ni mañana. Al principio y lo han cumplido con lo cual me siento en deuda, así lo creo".