Carlos Sobera define 'El Hormiguero y 'La Revuelta' con un recado: "Hay dos peligros graves"

'First Dates' continúa arrasando en audiencias cada noche en Cuatro, además de triunfar diariamente en el amor con sus insuperables y sorprendentes citas a ciegas capitaneadas por Carlos Sobera y compañía. Para celebrarlo, Mediaset prepara un especial este lunes 11 de noviembre por sus 2.000 veladas de amor en el que reencontrarán a 4 parejas históricas del programa. Además, el programa cumplirá el deseo de una de sus fans en una noche muy romántica.

De todo ello hemos hablado en exclusiva con Carlos Sobera, quien en una entrevista exclusiva anterior nos confesaba su admiración por el Rey, tras la catástrofe de la DANA en Valencia y quien en esta nueva entrevista ha opinado abiertamente de la competencia televisiva que está habiendo en este arranque curso en el access prime time, con la llegada de 'La Revuelta' y su enfrentamiento con 'El Hormiguero. ¿Qué opina Sobera de este triple enfrentamiento y de las audiencias que cosecha 'First Dates'? ¿Cómo sería una cita entre Motos y Broncano?

Carlos Sobera, 2.000 programas de 'First Dates'. ¿Quién te lo iba a decir a ti?

CARLOS - Pues yo sabía que íbamos a hacer 2.000, incluso 4.000. A mí me gustaba mucho este formato desde el primer día que lo conocí y me parecía que era diferente, una apuesta de hacer tele un poco distinta y un dating curioso por la forma de proceder, pero luego ya uno nunca sabe lo que va a tener éxito y lo que no, porque eso depende de mil factores, pero bueno, afortunadamente 2000 programas, sí señor.

He hablado con tus compañeros y en algo coinciden de ti, es que tienes un gran corazón. Y muy empático.

CARLOS - Bueno, les tengo bien pagados. Sí, les dejo mucho rato libre y les doy los fines de semana también.

¿Propinilla también?

CARLOS - No, las propinillas me las quedo yo (risas). No, hombre, yo creo que aquí todos los que estamos en este programa somos personas de buen corazón, que creemos en lo que estamos haciendo y que lo disfrutamos con mucha honestidad, además.

Carlos, ¿os ha sorprendido vuestra buena audiencia frente al buen arranque de 'La Revuelta'?

CARLOS - Nosotros esperábamos que hubiera un poquito de tsunami por la mera presencia de una oferta más, pero luego también es que ha habido mucho movimiento del área televisiva. Eso ha sido tremendo. Una cadena que empezaba antes de tiempo, otra que llevaba 'El Hormiguero' más allá del infinito y el más allá. Al final, decías "Dios mío, esto es una guerra". Pero estaba claro también que todo eso tenía que ir asentándose y poco a poco el público se iría redistribuyendo. ¿Que nada volverá a ser como antes? Lógicamente, cuanta más oferta hay, más fragmentación, eso es ley de vida, pero sí que estamos todos más o menos donde estábamos antes de comenzar este tsunami. Y bien, en cualquier caso, quien gana es el que tiene que ganar, que es el público que tiene más opciones y mejor se lo va a pasar.

Eres un experto en este mundo de la televisión. ¿Cómo has vivido tú esta competencia entre Broncano y Motos?

A ver, era obvio que iba a haber una lucha titánica por la audiencia, porque Broncano tiene un público adquirido ya, sobre todo a través de redes bastante importantes. Su impacto en redes siempre fue mayor que a través de la propia Movistar. Ese público se ha movido. Es un fenómeno curioso que habría que analizar porque el público de redes difícilmente se mueve hacia los canales televisivos, pero lo ha hecho. Y bueno, pues hay un reparto más o menos paritario.

En cualquier caso, yo creo que más importante y más revolucionario que eso ha sido el hecho de que todo el mundo esté cambiando sus horarios televisivos y entre todos están matando al prime time. Y ojo con eso, que eso tiene un peligro importante, porque tiene dos peligros. Uno, que hay grandes formatos que se pueden quedar sin hueco, porque no podemos empezar los prime time a las 23:30 de la noche y acabar a las 02:00 de la mañana. Bueno, lo estamos viendo, programas maravillosos que tienen liderazgo con un 13%, un 14% o un 15%, que no llegan al millón de espectadores. Eso es difícilmente sostenible.

Y luego el otro grave problema es que al final si toda la oferta de consumo se concentra en dos horas y los tipos de programas que en esas dos horas se emiten son más o menos los mismos, estamos perdiendo una riqueza en contenido televisivo evidentemente muy importante. De hecho, ahora mismo, si nos fijamos en el access prime time, la única oferta diferente que hay, guste o no guste, guste más o guste menos, es 'First Dates'. El resto van todas jugando al mismo palo. Y eso es empobrecer un poco el panorama televisivo también, que nadie quiere sacar conclusiones de esto negativas, pero sí que digo que no tenemos una oferta lo suficientemente variada de contenido y esto es porque estamos acotando los horarios de una forma tremenda y nos estamos cargando otras posibilidades como el prime time puro y duro, que también tiene que tener su desarrollo y su ubicación.

En verdad, a día de hoy, te diría que el prime time es el access prime time.

CARLOS - Claro, pero entonces mi pregunta es: ¿Quién se va a atrever a hacer series de gran producción? ¿O grandes formatos? ¿Quién se va a atrever a hacerlo si sabe que está condenado a tener un millón de espectadores, si es que llega, porque la gente a partir de las 12 se va a la cama?



A raíz del COVID ha cambiado mucho la pauta sociológica, el comportamiento del ciudadano. La gente tardía más que trasnocha, entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. Yo, si yo tuviese una televisión, yo pondría el prime time a las nueve y media de la noche y adelantaba los informativos a las ocho y media y que el que venga detrás toree. Es que estoy agresivo esta mañana, ¿qué vamos a hacer? Me he puesto creativo.

Para entenderte, 'First Dates' se emitiría a las nueve, ¿no?

CARLOS - Eso es, y a las 10, como muy tarde, o a las 09:30 empezaría el prime time. Con duraciones más normales, porque también someter al público a programas de cuatro horas de duración o de tres horas de duración... A mí me da lo mismo hacer un programa de dos que hacer un programa de cuatro, pero claro, para el espectador tenemos que pensar que el espectador no es una persona que, afortunadamente, está sin trabajo, que es holgazana, que no sabe qué hacer y que está todo el día enganchada en la tele. Es gente que trabaja, que vive, que se divierte y que entonces dedica un tiempo de ocio a la tele, que nos dedica un tiempo de ocio a nosotros y que dice "Mira, voy a ponerte a las diez o a las 11 y voy a estar un rato contigo porque me gusta lo que haces". Eso es un tesoro y no lo podemos perder. Entonces, claro, a esa persona no le podemos decir "Venga, voy a empezar a las 11:15 de la noche y voy a acabar a las 2 de la madrugada". Y, sobre todo, hay formatos que, como un concurso, no puedes hacer eso con un concurso, porque en un reality, por lo menos, hay una continuidad de semana en semana la historia, puedes ir, venir, pero en un concurso donde tienes que responder 25 preguntas, ¿le vas a pedir al espectador que sepa si se lo lleva o no se lo lleva el premio a las dos de la mañana? Te va a decir que ya se lo contará el vecino. Requiere atención, etc… Cuando la gente lo que quiere también es relajarse, divertirse.