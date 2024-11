Beatriz Archidona decide plantarse en 'TardeAR' y tiene que cortar lo que difunden de la DANA

Este lunes, Telecinco al igual que han hecho las otras cadenas ha seguido volcándose con las consecuencias de la trágica DANA que ha dejado ya casi 220 víctimas mortales. Para ello Joaquín Prat se desplazaba hasta Paiporta para presentar desde allí 'Vamos a ver' y Ana Rosa Quintana se ha puesto al frente de otro especial de 'TardeAR' durante toda la tarde con Beatriz Archidona en plató.

Así, Ana Rosa Quintana ha seguido al frente de 'TardeAR' desde Massanassa, otra de las localidades devastadas por las riadas. Mientras en plató, Beatriz Archidona se ponía de nuevo al frente de una mesa de debate en la que se encontraban Rodolfo Irago, Alberto Sotillos, Cristina Cifuentes o Carlos Cuesta, entre otros.

Al igual que pasaba este domingo en 'Fiesta', 'TardeAR' volvía a cuestionar al Presidente del Gobierno por lo sucedido durante la visita de los Reyes y que él desapareciera mientras Felipe y Letizia allí seguían. En medio de la tertulia se volvía a producir un airado debate sobre la gestión del Gobierno y de Mazón provocando que Beatriz Archidona tuviera que intervenir.

"El Rey no se marchó y la inseguridad para el rey era la misma que para el Presidente del Gobierno", sostenía Cristina Cifuentes. "El riesgo era menor y lo sabes", le replicaba Alberto Sotillos. "Entonces entramos en otro debate que es por qué el riesgo del rey era menor y por qué el riesgo de la persona que tenía la responsabilidad de haber enviado determinados medios era mayor. Esos medios que estaba esperando la población depende de una persona que era él", comentaba por su lado Carlos Cuesta.

"Lo normal es que la gente reclame y la única cara que tienen a reclamar después de seis días es normal que lo hagan. Lo que me extraña es que todavía volvamos a escuchar de un lado de uno y de otro polarizando que ha sido la extrema derecha o la extrema izquierda. Esto es tan sencillo como que la gente que no puede más ha volcado su ira con el primer responsable público que han visto en seis días fuera quien fuera", defendía por su lado Dani Montero.

Pero poco a poco el debate en la mesa moderada por Beatriz Archidona fue a más. "Si somos sinceros sabemos que ayer era el día y es normal que los reyes quisieran ir y estar pero que lleguen ellos antes que los militares quizás no es lo más apropiado, tenía que haber llegado los despliegues y luego ya hacer la visita, pero creo que estuvieron muy bien y aguantaron escuchando con empatía y el presidente se fue porque tenía que irse, hay momentos de seguridad que habría sido mucho peor quedarse. Y lo que tienen que hacer los políticos es primero pedir perdón porque ha habido muchos errores en esta gestión de la Generalitat Valenciana y del Gobierno también", opinaba Rodolfo Irago.

"Lo que pasa es que al final la gente está perdida por qué como unos se lanzan la pelota al tejado del otro al final no sabemos quién tiene la responsabilidad y al final parece que nadie quiere asumir lo que está pasando ni asumir la cifra de muertos que va a haber", le contestaba Beatriz Archidona. "Se están echando los muertos a la cara", apostillaba por su parte Cifuentes.

"Los dos tendrían que haber estado sentados en una mesa en Valencia desde el primer minuto y trabajar coordinados y no lo han hecho. Pero el responsable de la situación en las primeras horas y hasta hoy mismo es Carlos Mazón", insistía Rodolfo Irago. "Ya estamos otra vez. Aquí hay una responsabilidad compartida y parece mentira que el Presidente del Gobierno no decretara el Estado de Alarma desde el minuto 1", le contestaba por su parte Cristina Cifuentes.

Beatriz Archidona paraliza el debate de 'TardeAR'

Después de escuchar las palabras de Núñez Feijóo y de Fernando Grande Marlaska, el debate seguía en la mesa de 'TardeAR'. "Que había gente que quería ir y no les han dejado", incidía Cifuentes. "Es Mazón quién no les ha dejado Cristina", replicaba Irago. "De uno en uno por favor", les pedía Beatriz Archidona a sus colaboradores.

"Por favor si no hablamos de uno en uno la gente no se va a enterar y lo que tenemos nosotros es que dar ejemplo y paz a esta situación que bastante complicada es así que os pido por favor que mantengamos la calma al menos en esta mesa. Y os digo, yo no he visto a ningún vecino, a ningún voluntario preguntando al de la puerta de al lado si necesita ayuda", sentenciaba la presentadora de 'TardeAR'.