La hermana de Edi vierte esta acusación contra la familia de Silvia y Lucía en 'Gran Hermano'

La última expulsión de 'Gran Hermano' no ha dejado a nadie indiferente. Esto es debido a que buena parte de la audiencia esperaba que Edi fuese el expulsado debido a las polémicas generadas por el joven. Sin embargo, Silvia ha sido la expulsada, quien no ha podido hacer frente a su compañero. La marcha de la joven ha generado todo tipo de reacciones.

Una de ellas se ha vivido en plató y ha involucrado a la madre y defensora de Silvia y Lucía con la hermana de Edi. Todo ha comenzado cuando la madre de la expulsada ha expresado su opinión distanciando el concurso de Silvia del de Edi. "Estoy muy orgullosa de mi hija. Puede salir con la cabeza muy alta. Ha hecho un concurso muy limpio, no ha tenido que hacer ninguna estrategia, no ha tenido que arrimarse a nadie para poder seguir en el concurso. Ha sido ella misma", ha comentado.

Precisamente tras esa intervención, la defensora de Edi ha apuntado: "Mi hermano tampoco, por si lo dices por eso. Mi hermano tampoco". "Ahora mismo estoy hablando de mi hija. Cada uno ha hecho lo que ha querido hacer. Si alguien se siente un poco aludido...", se ha excusado nuevamente. Esto ha abierto la caja de los truenos puesto que la hermana de Edi ha aprovechado para afearle la defensa de sus hijas en redes.

"En redes para salvar a Silvia subisteis que (Edi) era un cerdo. Eso está grabado, a los hechos me remito. Está en Instagram y me parece un poco sucio", le ha acusado en el plató de 'Gran Hermano'. Frente a ello, Laura se ha defendido: "No eso no lo subimos nosotros, te lo estás inventando. Eso no lo hemos subido en ningún momento".

Un argumento que no ha convencido a la hermana de Edi: "Hay un pantallazo en el que pone salvar a Silvia, expulsar a Edi que es un cerdo y lo único que sabe hacer son carpetas. Está ahí eh, no es que me lo invente". Finalmente la madre de las concursantes ha vuelto a explicarse: "Eso es que alguien nos ha etiquetado. Nosotros no subimos nada.Si te sientes aludida, yo estaba hablando solamente de mi hija de que no ha tenido que acercarse a nadie".