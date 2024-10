El duro comunicado de Miquel Valls, obligado a apartarse de ‘Espejo Público’ por esta pérdida

Miquel Valls se dirigió este miércoles a todos sus seguidores para comunicar una triste noticia sobre su círculo más cercano. El colaborador de ‘Espejo Público’ tomó su perfil de Instagram para dedicar unas últimas palabras a su padre, que ha fallecido recientemente. Así, el periodista sorprendía compartiendo su tragedia familiar con el mundo a través de una vulnerable publicación que se ha llenado de condolencias.

Apartado de su puesto estos días en el espacio presentado por Susanna Griso, el catalán compartía este martes una significativa imagen para anunciar el duro revés que ha sufrido su familia. «Has luchado hasta el final para conseguir vivir, pero hay veces que por mucho que quieras seguir no todo depende de ti», comenzó escribiendo el periodista sobre la larga batalla de su padre contra el cáncer.

Miquel Valls se despide de su padre tras perder la batalla contra el cáncer

El periodista de ‘Espejo Público’ Miquel Valls junto a su padre

«Durante tres años has aguantado una enfermedad terrorífica y potencialmente mortal que nos ha consumido, en silencio, a todos. Sabíamos que era complicado, pero lo has aguantado todo hasta que el cuerpo no lo ha soportado más«, relató Miquel Valls en el pie de foto de su publicación para comenzar su emotiva despedida. Un mensaje que llegó acompañado de una fotografía sosteniendo la mano de su padre en el hospital junto a un selfie de ambos.

«Te has ido a tu manera. Pensando que tendrías algo más de tiempo para ver el próximo partido del Barça», añadió en tono de humor el presentador, que también ha compartido como fueron las últimas horas junto a él. «Jamás olvidaré nuestra última tarde, aquí, cogidos de la mano, como cuando era un niño. Gracias por quererme, cuidarme, educarme y ofrecerme lo que hoy soy: un tipo trabajador, sencillo y humilde como tú. Un tipo de verdad«, sentenció el catalán.

«Siempre estaremos juntos, t’estimo papá»

«Durante las últimas horas he conocido a muchos de tus amigos y cientos de historias que desconocía. Estoy muy orgulloso de ti. Siempre estaremos juntos: t’estimo papá», terminaba señalando Miquel Valls antes de mostrar su gratitud ante todos lo que han servido de apoyo en estos momentos difíciles.

«Gracias a mi madre por cuidarlo y vivirlo todo muy de cerca. Gracias a mi pareja por no soltarme de la mano, a mi familia y grandes amigos, a mis compañeros y amigos de Mediaset por sostenerme al principio con toda la enfermedad y a los de Atresmedia por acompañarme y quererme tanto en este duro final«, añadió el colaborador de ‘Espejo Público’ para cerrar su mensaje finalmente.