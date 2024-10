Adela González desmonta lo de Isa Pantoja al fijarse en este detalle en 'Mañaneros': "Ojo con..."

Adela González se ha mojado en 'Mañaneros' sobre todo lo referente a Isa Pantoja y su drama familiar, contado en 'De Viernes' como nunca antes lo había hecho. El programa de La 1 ha seguido abordando este tema después de que Dulce, fiel defensora de Isa y con un vínculo con la hija de Isabel Pantoja desde que fue su niñera, se sentara también en el espacio nocturno de Telecinco para refrendar esos episodios.

La presentadora de TVE ha puesto el foco en las consecuencias personales para Isa y en la afectación a su salud mental. Y ha lanzado una pregunta: "Yo me pregunto por qué hablan ahora". "Porque estaban deseándolo y la gente lleva mucho tiempo callada. Yo he hablado con el entorno más cercano personas que ni Isabel se puede imaginar y le dan la razón a Isa, pero ante la artista no pueden decir nada. Isabel está en un callejón sin salida", ha respondido la colaboradora Gema Fernández.

"Isa ha estado callando muchas veces o ha dejado entrever ciertas cuestiones, muy escabrosas la verdad, que ahora en cambio sí ha puesto sobre la mesa", ha señalado Adela González. "Isa creía y pensaba que las cosas se solucionaran", ha replicado una tertuliana, explicando así por qué no había hablado hasta ahora del modo en el que lo ha hecho.

"Yo dejo la pregunta en el aire: ¿están rotas las relaciones entre madre e hija definitivamente?", ha planteado Adela, algo que sus compañeros han contestado afirmativamente. "Y dices, Gema, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Se ha abierto la caja de Pandora?", ha indagado la presentadora. "Totalmente y quedan muchas cosas por contar, no han salido los detalles más escabrosos de la adopción de cómo fue y de cómo le dan una niña con tanta facilidad", ha advertido la periodista.

"Ojo que muchos se suben al carro, ojo con engordar las cosas para que luego te salga rentable eh", ha enfatizado Adela González, siendo crítica con todos los testimonios que ahora se apuntan a seguir los pasos de Isa Pantoja y desmontando la posibilidad de que todo esto sea un negocio. Al hilo, la vasca ha tomado partido por la tonadillera con la siguiente manifestación: "Francamente estamos hablando de cuestiones muy personales, porque otros las aireen tú no tienes por qué, si no te da la gana, salir a dar explicaciones".

Además, Adela también ha sacado la cara por Isabel Pantoja cuando en el plató se le ha atribuido una mala influencia hacia sus hijos: "Decíais que qué le ha enseñado ella a sus hijos. Perdona, ella es cantante, se ha ganado la vida cantando aunque luego haya vendido sus cositas, pero ella ha tenido una profesión". Cosa que Isa y Kiko Rivera no.