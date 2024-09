Mónica López recula con Pablo Motos y da este volantazo de opinión tras decir que «blanquea el fascismo»

Hace unos días, los medios de comunicación rescatábamos las palabras que la actriz Mónica López, protagonista de ‘Rapa’ empleó contra Pablo Motos y ‘El Hormiguero’ en 2023 aprovechando la visita de su compañero Javier Cámara al programa de Antena 3.

«Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero«, dijo sin reparos en una entrevista en Radio Estel. «Yo me negué a ir y no fui, pero el pobre Javier [Cámara] tuvo que ir«, añadió.

«Javier me dijo que había que ir, que vería mucha gente la serie, pero yo le dije que da igual que no lo vean tres millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente, pero que es que no se tiene que ir a estos sitios por ética», sentenció Mónica López en aquella entrevista.

Pues bien, ahora con el estreno de la última temporada de ‘Rapa’, la nueva visita de Javier Cámara a ‘El Hormiguero’ y el sorpasso que le ha dado David Broncano con ‘La revuelta’, Mónica López parece arrepentirse de las palabras que empleó para cargar contra el programa de Antena 3.

«No me gusta la gente vehemente que dice cosas sin pensar, y yo fui exactamente eso. Y lo peor es que yo puedo hablar por mí misma, pero mencioné a terceras y cuartas personas, y me arrepiento completamente de eso«, confiesa en unas declaraciones para Yotele.

«Estoy superarrepentida de la manera como lo dije, porque no lo hice bien. Cuando se hace una cosa así, hay que ser mucho más inteligente que yo y tener más sentido del humor. Y yo me enfadé y hablé sin pensar. Me pasó por ingenua, porque no conté con las redes sociales y que se iba a convertir en algo viral. Mira qué lección para mí, bienvenida al mundo moderno», añade al respecto.

Además, Mónica López no duda en aclarar que incluso nunca le habían llegado a invitar en ‘El Hormiguero’. «Luego me enteré de que nunca me habían invitado. Fíjate qué contradicción, ¿no? No me van a invitar nunca después del conflicto, así que problema solucionado», concluye.