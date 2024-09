Irene Montero dice ‘basta ya’ por lo permitido en el programa de Nacho Abad: «No difundir odio»

‘Código 10’ ha saltado al centro de la polémica después de que Irene Montero haya puesto el grito en el cielo por uno de sus debates. El espacio presentado por Nacho Abad recibía a Daniel Gallardo este martes, quién se define como una mujer policía trans, lesbiana y no normativa. La antigua ministra de Igualdad no dudó en tomar sus redes para sentenciar al espacio de Cuatro, lanzando una seria advertencia.

«Me baso en lo que yo quiera sentirme porque la ley lo recoge y así lo puedo hacer», aseguraba Gallardo durante su paso por ‘Código 10’ este martes, que llevó al límite a Nacho Abad y los colaboradores con sus afirmaciones. «Habrá que pensar que a lo mejor esa gente se beneficia de una situación de la que los hombres no se pueden beneficiar», aseguraba la invitada.

Irene Montero condena lo que Nacho Abad permitió en ‘Código 10’: «Tenéis la responsabilidad de no difundir odio»

Pero el presentador de Cuatro no tardó en estallar contra la policía. «¿Nos estás vacilando a todos?», preguntó desencajado el comunicador. Pero quién de verdad desató su furia contra el invitado y su discurso fue Irene Montero, que condenó a través de su cuenta de X al programa por permitir un debate con semejante discurso. «Ridiculizar las realidades trans es transfobia», escribió la diputada al Parlamento Europeo.

«Los medios de comunicación tenéis la responsabilidad de no difundir odio. Si legitimáis reírse de las personas trans, mucha gente que os ve creerá que ellos también pueden hacerlo en el trabajo o en el colegio. Basta ya», publicó la dirigente de Podemos en la plataforma, mencionando de forma directa a la cuenta de Mediaset España.

Los medios de comunicación tenéis la responsabilidad de no difundir odio, @mediasetcom. Si legitimáis reírse de las personas trans mucha gente que os ve creerá que ellos también pueden hacerlo en el trabajo o el colegio. Basta ya https://t.co/nE3Cdln1q6 — Irene Montero (@IreneMontero) September 11, 2024

Y es que, Irene Montero no dudó en denunciar a través de su mensaje las preocupantes declaraciones que se permitieron en ‘Código 10’. «Deberíamos pensar si todos tenemos el mismo código penal o si no tenemos el mismo código penal para las mismas personas», llegó a asegurar Daniel Gallardo, que ya había aparecido anteriormente en espacios como ‘TardeAR’.

«A mí me pareces un poco caradura. Me parece que eres un caradura porque no has cambiado nada», terminó sentenciando Nacho Abad, que pese su firme actitud durante la entrevista, no se ha librado de ser objeto de críticas por hacer hueco a este tipo de narrativas en el espacio de Cuatro. Así, la antigua ministra de Igualdad ha dejado más que claro su urgente recado al grupo de Fuencarral, que aún no se ha pronunciado sobre lo sucedido.