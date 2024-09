Esta película española es la más vista en Netflix en lo que va de 2024 (y no es ‘As bestas’)

Netflix es de las pocas plataformas que, a día de hoy, comparten informes sobre sus visualizaciones y deja claro el top de series y películas más vistas cada semana. Los servicios de streaming suelen ser bastante opacos en cuanto a sus números, pese a que, cada cierto tiempo, les guste anunciar nuevos lanzamientos como «lo más visto de nuestra historia». Pero claro, sin datos a los que agarrarse, todo suele ser bastante difuso. Por suerte, Netflix trata de hacerlo un poco más concreto, y nos muestra semanalmente el número de horas vistas y visualizaciones de sus producciones más vistas. Y, cada trimestre, comparte su ‘Informe de compromiso’, para hacer un repaso a lo acontecido en varios meses vista.

La plataforma ha compartido su último ‘Informe de compromiso’, abarcando de enero a junio de 2024, y en este se destaca que sus usuarios visionaron más de 94.000 millones de horas en la plataforma. Una autentica barbaridad, que sigue situando a Netflix como la plataforma con más suscriptores. De hecho, en 2023 lideró el ranking con 261 millones de suscriptores. En ese informe también puede verse los títulos que más han triunfado y, entre las películas más vistas de habla no inglesa, encontramos a dos españolas. Pero es que además, una de ellas se coloca como número 1 del ranking. Estamos hablando, cómo no, de ‘La sociedad de la nieve‘, la última película de J.A. Bayona.

Estas son las películas más vistas en Netflix en habla no inglesa de 2024

La cinta que relata el famoso accidente aéreo de los Andes, fue un éxito sin precedentes a principios de año. No solo consiguió nominaciones a los Oscar y a los Globos de Oro, sino que además se erigió como gran triunfadora de la gala de los premios Goya. Se llevó a casa nada menos que 12 premios. La película acumula cerca de 104 millones de visualizaciones. Así logra situarse no solo como la más vista en habla no inglesa, sino como una de las películas más vistas en la historia de la plataforma. Ese lugar lo ocupa ‘Damsel’, la película de Millie Bobby Brown, con 143 millones de visualizaciones.

La lista definitiva de lo más visto este 2024 que ha compartido Netflix quedaría así. Y con otra cinta española en el top10, ‘A través de tu mirada’, colocada en el puesto número 8:

‘La sociedad de la nieve‘: 104 millones de visualizaciones. ‘En las profundidades del Sena‘: 84,7 millones de visualizaciones. ‘Cazadores en tierra inhóspita‘: 53,6 millones de visualizaciones. ‘Fabricante de lágrimas‘: 52,7 millones de visualizaciones. ‘El salario del miedo‘: 47,3 millones de visualizaciones. ‘Los colores del mal‘: Rojo: 42,2 millones de visualizaciones. ‘Sixty Minutes‘: 40,10 millones de visualizaciones. ‘A través de tu mirada‘: 33,4 millones de visualizaciones. ‘Nada más que eso‘: 27,8 millones de visualizaciones. ‘Godzilla Minus One‘: 27,4 millones de visualizaciones.

Así es ‘La sociedad de la nieve’

En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobreviven al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.