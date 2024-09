Acaba de llegar a MAX y esta ficción se corona ya como una de las mejores series del año

Si os dijeran que hicierais una lista de superhéroes, seguramente todos vosotros incluiríais a Batman entre ellos, ¿verdad? No en vano, es uno de los más famosos de todo, junto a Superman y Spider-Man. Pero lo que le hace destacar al Hombre Murciélago es su enfoque diferente a lo que significa tener un poder, y una responsabilidad. Y, aunque Batman no acaba de cuadrar en la propia definición de superhéroe (su poder es, literalmente, ser rico), sigue siendo importante lo que hace con lo que tiene a mano. Pero no venimos a hablar de Batman, sino de sus villanos. Concretamente, de uno en particular. Oswald Cobblepot. El protagonista de ‘El Pingüino‘, nueva serie de MAX que llega este 19 de septiembre.

Ya hemos visto al personaje en varias encarnaciones diferentes a lo largo de los años. Pero aún hoy sigue siendo la interpretación de Danny DeVitto en ‘Batman vuelve’ la más recordada. Tim Burton le dio ese toque gótico de cuento de terror que tan bien le sentaba tanto a Gotham City como al personaje de Oswald, y creo un villano memorable. A muchos les sorprendió el fichaje de Colin Farrell para darle vida en ‘The Batman’, la película de Matt Reeves con Robert Pattinson como Bruce Wayne. Pero, con sus apenas diez minutos en pantalla, consiguió calar entre los espectadores y conseguir su propia serie. En los últimos años estamos acostumbrados a ver el trasfondo de personajes más secundarios… y de eso se trata ‘El Pingüino’. Aunque no del todo.

La serie de MAX recupera la historia dos semanas después del final de ‘The Batman’. Enigma ha sumido Gotham en el caos (¿alguna vez no ha estado la ciudad al borde de la destrucción?) con sus explosiones por toda la zona del puerto y del río, afectando a los barrios más pobres. Todo ello ha desembocado en un cambio en los estratos de la propia ciudad. Sobre todo tras la muerte del capo Carmine Falcone. Y ahí es donde aparece Cobblepot. Busca rellenar el hueco de poder que ha quedado en los bajos fondos de la ciudad. No es que tenga un plan, o sea un genio criminal. Pero tiene ambición, es impulsivo y quiere lo que por derecho le pertenece.

El Pingüino trabajó para los Falcone como su chófer personal, y está harto de que le ninguneen, se burlen de su aspecto, y crean que nunca llegará a nada. Ahí está Oswald para demostrarles que se equivocan, y durante toda esta primera temporada, veremos cómo su personaje va medrando, traicionando y jugando sus cartas de la única forma que sabe. Es decir, haciendo trampas. Y por el camino le ayudará el joven Victor, un chico al que sorprende tratando de robarle el coche, y que será el contrapunto perfecto de las fechorías de Oswald.

Cristin Milioti y Colin Farrell, en ‘El Pingüino’. / MAX

Colin Farrell está inmenso como protagonista, y no solo lo decimos por el maquillaje y los prostéticos que lleva por todo el cuerpo. Su presencia es intimidatoria, pero también nos da ese toque de patetismo inherente al personaje. Lo hace suyo, y consigue que le veamos como él se ve: como un triunfador, aunque todavía no lo sea. Es burdo, no es inteligente, y se le ve venir muchas veces. Pero logra sus objetivos. Y Farrell le hace humano a cada segundo que pasa. Un acierto enorme su fichaje para el universo creado por Matt Reeves. Aunque seguimos sin entender la necesitad de un fat suit, pudiendo contratar a actores que no lo necesiten.

Mención aparte merece Cristin Milioti, que da vida a Sofia Falcone. Conocida como El Ahorcado, acaba de salir de Arkham y quiere hacerse con el negocio familiar. Así que sus choques continuos con el Pingüino nos dan varios de los mejores momentos de la serie. Pero es que además, Milioti consigue dar miedo con su interpretación, y también introducirnos en su perturbada psique, haciendo de su personaje uno de los más interesantes de la serie de MAX.

Todo funciona y todo suma a un resultado final que sitúa a la serie como una de las mejores de 2024. Y no estamos exagerando. Sí que es verdad que, por momentos es ‘Los Soprano’, y en otros es más ‘Tulsa King’. Pero eso no es nada malo. La virtud siempre está en el equilibrio, y ‘El Pingüino’ es ante todo una serie equilibrada, y que evita caer en el aburrimiento. Según avanzan los episodios, vamos metiéndonos más de lleno en los bajos fondos de Gotham y se agradece que la estética siga en la línea de la creada por Matt Reeves en ‘The Batman’. Quizá aquí sea más realista, pero va a servir de puente entre la primera y la segunda película del Hombre Murciélago, que llegará el próximo 2026. Sí, vamos a tener que esperar para volver a ver a Robert Pattison como justiciero enmascarado.

En definitiva. ‘El Pingüino’ es una muy buena serie de Batman pero, lo importante, es que es una muy buena serie individualmente hablando. Es decir, puede verla cualquiera sin ser fan del superhéroe de DC. Y eso es un plus, porque atrae a mucho público nuevo. Colin Farrell se postula como uno de los intérpretes a tener en cuenta en esta temporada de premios, y si gana alguno, lo tendrá más que merecido. Bienvenidos a Gotham City. Bienvenidos al mundo del Pingüino.

Así es ‘El Pingüino’

Entre clubes nocturnos, persecuciones en autos y tiroteos, Oz Cobb encontrará aliados clave para su plan, y enemigos que no están dispuestos a facilitar su ascenso en la jerarquía de la ciudad.