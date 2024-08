‘Supervivientes All Stars’: La lista con los 10 concursantes que plantean para la segunda edición

Telecinco ha puesto el broche de oro a la primera edición de ‘Supervivientes All Stars’ poniendo sobre la mesa la posibilidad de realizar una segunda edición y no solo eso. El reality les ha pedido a los concursantes de la primera edición confesar a qué compañero les gustaría ver convertirse en leyenda en el caso de que la cadena diese luz verde a una segunda edición de este reality.

En concreto, Sandra Barneda les ha preguntado a los concursantes la identidad de un exconcursante al que les gustaría ver en una segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’. «Ha llegado el momento de que me des el nombre de quien quieres o te gustaría que estuviera en ‘Supervivientes All Stars 2′», fueron las palabras empleadas por Sandra Barneda.

La apuesta de los concursantes de ‘Supervivientes All Star’

La primera en hablar ha sido Lola Mencía. Dicha concursante ha señalado a Palito Dominguín. «Yo viví mi experiencia con Palito y creo que demostramos ser muy buenas supervivientes, que nos superamos y aprendimos y creo que Palito debería reconocerse también como una All Star». Abraham García ha mencionado a Tony Spina, la pareja de Marta López.

Por su parte y a pesar de su breve y duro paso por el reality, Adara Molinero ha compartido el nombre de su madre, Elena Rodríguez. «Es una experiencia muy fuerte, pero por otro lado lo pienso que ella lo ama así que a mi madre». En el caso de Jorge Pérez, el que fuese guardia civil ha apostado por Ferre, «un chico con un corazón de león y un guerrero».

«Me encantaría que fuera Manuel el de la manita relajá’ y si no a Hugo Paz que es colega de El Puerto y si no a Asraf», ha compartido Alejandro Nieto. Tirando de humor, Marta Peñate ha optado por Carmen Borrego. «A mí este año me apreció super fuerte no verla. Me ha parecido que ha sido la mejor concursante de ‘Supervivientes All Stars’ que ha habido en la historia. Me ha parecido injusto no verla a Carmen Borrego».

Por su parte, Sofía Suescun ha comentado: «Sabiendo que este concurso te nutre y te hace mejor persona y por lo que me han contado por ahí… a Dakota». Cabe recordar que a dicha concursante se le relaciona con Christian Suescun, hermano de Sofía Suescun. Bosco Blach ha recordado a Manuel Cortés: «Era un crack en todo y lo hacía súper bien y de verdad que me encantaría verle ahí». Aún así y aunque no ha concursado, Bosco Blach ha señalado también a su tío Pocholo. Olga Moreno ha seleccionado a Marta López y, finalmente, Logan Sampedro se ha decantado por Rubén Torres.